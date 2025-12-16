Вообще, это обидно! Хозяйка Vilki books о повышении цен на русские книги

"У нас есть большая группа населения внутри страны, которая хотела бы читать на русском языке, или говорить на русском языке, неважно. Ок, все эти люди, как мои, например, билингвальные дети, учатся в латышских школах, потребляют контент на русском, на латышском, на английском языке и тут мы им говорим, ребят, а за русский вы будете платить на 16% дороже, чем все остальные. И это уже вопрос эмоциональный и очень чувствительный. Вообще, это обидно. И непонятно почему.

Если мы говорим про латвийское правительство, то тут много вопросов. Дело в том, что в информации о бюджете было отмечено, что около миллиона дополнительных налогов они планируют собрать за счет получения этого налога. Но никто из игроков индустрии, работающих с книгами на русском языке, не видит откуда этот миллион должен взяться", - подчеркивает предприниматель.

Ранее она уже заявляла, что по крайне мере интернет-магазинам книг выгоднее будет в такой ситуации перерегистрироваться, например, в Литве. И платить налоги там. У Vilki book как раз есть интернет-магазин.