Приграничным самоуправлениям выделили деньги на модернизацию школ

Для устранения рисков регионального неравенства и угрозы безопасности в восточных приграничных самоуправлениях Латвии необходимо улучшить инфраструктуру общеобразовательных учреждений и социально-экономическую ситуацию, поясняет Министерство образования и науки (МОН). В министерстве отмечают, что многие приграничные самоуправления до сих пор не могли претендовать на поддержку, поскольку не выполнили все требования, касающиеся сети учебных заведений.

На финансирование могут претендовать самоуправления Алуксненского, Аугшдаугавского, Балвского, Краславского, Лудзенского, Прейльского и Резекненского краев.

Для восточных приграничных самоуправлений будут установлены специальные условия по численности учеников - предусмотрены исключения с учетом географических и социальных факторов. Такой подход позволит школам в приграничных регионах получить необходимые инвестиции и сократить региональные различия в сфере образования, подчеркнуло МОН.

Доступное для реализации мероприятий финансирование в основном предусмотрено на модернизацию школ, спортивных и служебных гостиниц за пределами административных центров самоуправлений.

Учреждения будут классифицироваться для получения поддержки с учетом их местонахождения и численности обучающихся. Минимальная численность учащихся в каждом потоке установлена от 15 человек в 1-9-х классах до 45 человек в 10-12-х классах, за исключением шести средних школ, в которых обучается не менее 30 учеников.

Учреждения с ограниченной доступностью определялись по общепринятой методологии: если дорога до ближайшей аналогичной школы занимает более 30 минут, учреждение считается находящимся в зоне риска. С целью более справедливого и эффективного распределения средств административные центры не включены в число получателей поддержки.

Кроме того, проект правил предусматривает исключительные случаи, когда требование по минимальному количеству учеников не применяется. Речь идет о школах, где действуют санитарные нормы по минимальной площади на одного ученика; учреждениях, находящихся в процессе реорганизации; классах специального образования; в случае действия переходных этапов оптимизации школьной сети, а также в ситуациях, когда доступ к школе ограничен из-за состояния дорожной инфраструктуры.

Планируется, что к 30 сентября 2029 года будет модернизировано не менее семи образовательных учреждений.

Общее финансирование составляют средства Европейского фонда регионального развития в размере 4,517 млн евро и софинансирование из бюджета самоуправлений в размере не менее 797 160 евро.