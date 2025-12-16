В передаче сообщается, что 8 декабря в Марупе женщина, возможно, из-за семейного конфликта, отравила своего супруга и ребенка неизвестным веществом, а затем попыталась покончить с собой.

Медики спасли всех членов семьи. Женщина арестована за покушение на двойное убийство, полиция продолжает расследование.

Всех троих случайно обнаружила родственница, вызвавшая службу неотложной медицинской помощи (СНМП). На место происшествия прибыли три бригады медиков, которые доставили в больницу трех человек в стабильном состоянии, в том числе одного несовершеннолетнего.

В свою очередь, заместитель начальника 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Вячеслав Гудовский подтвердил в эфире, что начато уголовное дело по факту обнаружения в частном доме в Марупе семьи, три человека, находившихся под сильным воздействием лекарственных препаратов.

Уголовное дело возбуждено по статье 15, пункт 4, и статье 118, пункт 2, Уголовного кодекса за покушение на убийство двух человек, после чего человек пытался покончить с собой, отравившись веществом неизвестного происхождения. Семья ранее не попадала в поле зрения полиции.

Полиция не раскрыла программе более подробную информацию ни о жертвах, ни о задержанном. Известно, что ребенок, отравленный собственной матерью, является несовершеннолетним, то есть еще не достиг 14-летнего возраста.