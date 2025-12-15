Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Без права на проезд: тысячи пенсионеров могут лишиться льгот уже в январе

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 20:13

Выбор редакции 0 комментариев

В Риге обсуждают возможный пересмотр системы льгот на проезд в общественном транспорте. Депутат Рижской думы от Национального объединения Ансис Пуполс выступил с инициативой отменить бесплатный проезд для пенсионеров — граждан России и Беларуси.

По словам Пуполса, в январе он намерен официально внести соответствующее предложение. Если его идея будет поддержана, право на бесплатный проезд в рижском общественном транспорте сохранится лишь за пенсионерами, имеющими гражданство стран Европейского союза или Европейской экономической зоны. Свою позицию депутат изложил и в социальных сетях, заявив, что пенсионеры с российскими и белорусскими паспортами больше не должны пользоваться этой льготой.

Он также сообщил, что по его запросу муниципальные структуры уже анализируют возможные последствия инициативы и рассчитывают экономический эффект для городского бюджета. По предварительным данным, изменения могут коснуться порядка шести тысяч человек.

О своём предложении Пуполс проинформировал коллег по комитету Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта. На том же заседании депутаты поддержали продление льгот для украинских беженцев, а также освобождение от платы за проезд участников латвийского антисоветского сопротивления. Объясняя такой подход, Пуполс напомнил о людях, которые, по его словам, рисковали жизнью, выступая против советской власти, подчеркнув, что бесплатный проезд — это минимальная форма благодарности с стороны государства.

В то же время инициатива об отмене льгот для части пенсионеров вызвала активную реакцию в соцсетях. Пользователи спорят о справедливости предлагаемого решения, указывая, что многие из этих людей десятилетиями жили и работали в Латвии, исправно платя налоги. В комментариях звучат вопросы о том, насколько оправдано лишать социальных гарантий из-за гражданства, а также сравнения с пенсионерами из других стран ЕС, которые, по мнению комментаторов, окажутся в более привилегированном положении.

Некоторые участники дискуссии обращают внимание и на различия между самоуправлениями, отмечая, что льготы предоставляются не всем пенсионерам Латвии в равной мере. Часть отзывов носит резкий и эмоциональный характер — авторы упрекают власти в несправедливом отношении к людям, которые всю жизнь работали и платили налоги, а теперь, по их мнению, становятся жертвами политических решений.

«Неужели пенсионер России, который всю жизнь прожил в Латвии и платил налоги, этого не заслужил?» — задается вопросом один из комментаторов. Другой пользователь пишет: «Я правильно понимаю? Человек, который всю жизнь работал и вынужденно платил налоги, не получит пенсионные льготы из-за неправильного паспорта, а пенсионер, приехавший из Германии, сможет пользоваться льготами?» Звучат и более эмоциональные оценки: «Можно подумать, что именно эти пенсионеры виноваты во всех бедах мира».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать
Загрузка

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

Мир 17:53

Мир 0 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Читать

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Читать