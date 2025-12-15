Без права на проезд: тысячи пенсионеров могут лишиться льгот уже в январе

По словам Пуполса, в январе он намерен официально внести соответствующее предложение. Если его идея будет поддержана, право на бесплатный проезд в рижском общественном транспорте сохранится лишь за пенсионерами, имеющими гражданство стран Европейского союза или Европейской экономической зоны. Свою позицию депутат изложил и в социальных сетях, заявив, что пенсионеры с российскими и белорусскими паспортами больше не должны пользоваться этой льготой.

Он также сообщил, что по его запросу муниципальные структуры уже анализируют возможные последствия инициативы и рассчитывают экономический эффект для городского бюджета. По предварительным данным, изменения могут коснуться порядка шести тысяч человек.

О своём предложении Пуполс проинформировал коллег по комитету Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта. На том же заседании депутаты поддержали продление льгот для украинских беженцев, а также освобождение от платы за проезд участников латвийского антисоветского сопротивления. Объясняя такой подход, Пуполс напомнил о людях, которые, по его словам, рисковали жизнью, выступая против советской власти, подчеркнув, что бесплатный проезд — это минимальная форма благодарности с стороны государства.

В то же время инициатива об отмене льгот для части пенсионеров вызвала активную реакцию в соцсетях. Пользователи спорят о справедливости предлагаемого решения, указывая, что многие из этих людей десятилетиями жили и работали в Латвии, исправно платя налоги. В комментариях звучат вопросы о том, насколько оправдано лишать социальных гарантий из-за гражданства, а также сравнения с пенсионерами из других стран ЕС, которые, по мнению комментаторов, окажутся в более привилегированном положении.

Некоторые участники дискуссии обращают внимание и на различия между самоуправлениями, отмечая, что льготы предоставляются не всем пенсионерам Латвии в равной мере. Часть отзывов носит резкий и эмоциональный характер — авторы упрекают власти в несправедливом отношении к людям, которые всю жизнь работали и платили налоги, а теперь, по их мнению, становятся жертвами политических решений.

«Неужели пенсионер России, который всю жизнь прожил в Латвии и платил налоги, этого не заслужил?» — задается вопросом один из комментаторов. Другой пользователь пишет: «Я правильно понимаю? Человек, который всю жизнь работал и вынужденно платил налоги, не получит пенсионные льготы из-за неправильного паспорта, а пенсионер, приехавший из Германии, сможет пользоваться льготами?» Звучат и более эмоциональные оценки: «Можно подумать, что именно эти пенсионеры виноваты во всех бедах мира».