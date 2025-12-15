«Я не горд, мне стыдно»: Биркавс объясняет, почему Латвия на последнем месте

В рамках цикла бесед «Латвия 2035», где бывший политик Андрей Пантелеев интервьюирует других «бывших» — экс-премьеров, президентов и общественно значимых деятелей, — один из самых заметных латвийских политиков 1990-х годов Валдис Биркавс говорит, что, размышляя о современной Латвии, он не видит поводов для гордости. «Я прошёл три стадии. Сначала я гордился. Потом понял, что гордиться нечем. А с началом пандемии, наблюдая события во время неё и после, мне очень часто становится стыдно», — отмечает он.

Бывший премьер-министр с сожалением говорит о том, что ему всё чаще приходится оправдываться за ситуацию в стране, давая понять, что ответственность за это лежит на нынешних политиках, которых он характеризует весьма жёстко. «Мне нечем гордиться. Я вынужден оправдываться. Почему мы почти везде на последних местах? Ты помнишь кого-нибудь из 90-х, у кого не было идей? Или кто ни за что не нёс ответственности? Таких можно найти только сегодня. Без идей и без ответственности!» — заявляет Биркавс.

У государства нет видения будущего

По словам Биркавса, после вступления в Европейский союз Латвии не хватает чёткого представления о своём будущем. «С 2004 года, а фактически уже с 2002-го, мы живём без цели, без видения, без понимания того, куда идём. Если первый период действительно был временем больших перемен, то после 2002 года пришли те, кто мог пожинать плоды нашей “чёрной работы”. Их ещё нужно было дорабатывать — и хорошо, что это делали. Но затем начался период инерции. До 2008 года, до финансового кризиса, когда Латвию ещё называли одним из “балтийских тигров”, всё развивалось именно по инерции», — поясняет он.

Партии — команды неспособных

Одной из ключевых проблем Валдис Биркавс считает отсутствие политической ответственности, указывая на негативную роль правительства, сформированного Лаймдотой Страуюмой. «Правительство Страуюмы состояло исключительно из бюрократов — людей, которые работали государственными секретарями или занимали другие ответственные посты. Это был момент, когда политические партии фактически оказались полностью недееспособными, и к власти пришла бюрократия, которая остаётся у власти до сих пор. Сегодня у власти не политические партии — это команды неспособных. Государством управляет бюрократия, и, конечно, правительство с этим не справляется. Это просто смешно», — заключает Биркавс.