3000 евро за въезд в Латвию: мошенники нашли золотую жилу

© LETA 15 декабря, 2025 11:02

ЧП и криминал 0 комментариев

По мере того, как увеличивается число приезжающих в Латвию для учебы и работы граждан третьих стран, надзорные органы все чаще выявляют нарушения условий их пребывания в стране. Более строгие меры для ужесточения контроля за въезжающими госучреждения пока не ввели, так как соответствующие предложения Министерства внутренних дел еще не дошли до рассмотрения в правительстве.

Тем временем виды на жительство в Латвии становятся востребованным "товаром", чем успешно пользуются мошенники. Расценки на этом сомнительном рынке услуг доходят до 3 000 евро за визу. В распоряжении передачи "De facto" имеются свидетельства нескольких граждан Индии, которые рассказали, что во время учебы и сразу после ее окончания активно искали работу, чтобы остаться в Латвии или в другой стране Европейского союза (ЕС), но в результате остались и без денег, и без виз.

Потенциальным клиентам за пределами ЕС мошенники рекламируют Латвию красочно, зачастую вводя в заблуждение. Агенты по привлечению студентов обещают им стопроцентное одобрение визы, утверждают, что для жизни в Латвии достаточно 120 евро в месяц, а также подчеркивают возможность одновременно учиться и работать, что якобы доступно не во всех странах Европы.

Число иностранных студентов в Латвии за последние десять лет значительно выросло, при этом в основном за счет граждан третьих стран. Самую крупную группу иностранных студентов составляют граждане Индии - за десять лет их число увеличилось на 66% почти до 3500 человек. Никакой статистики о том, сколько из них параллельно учебе также работают, нет, однако Государственная трудовая инспекция во время рейдов все чаще выявляется случаи, когда студенты работают без договора, соответствующего графика и легальной оплаты труда.

Как отмечают ответственные учреждения, существенным элементом схем нелегальной миграции являются посредники - компании, которые привлекают рабочую силу из третьих стран, не беря на себя никакой ответственности за дальнейшую судьбу этих людей.

"Человек из Индии просто так не может сесть в самолет и приехать сюда работать в какой-нибудь кебабной. Это так не происходит", - говорит руководитель Рижского регионального отделения Государственной трудовой инспекции Байба Шилберга, добавляя, что здесь действуют определенные схемы.

Министерство внутренних дел предлагает запретить посредническим фирмам приглашать в Латвию граждан третьих стран. Это должен будет делать сам работодатель, который и возьмет на себя ответственность за приглашенных работников. Однако пока это предложение, как и другие инициативы в данной сфере, не вошло в повестку дня правительства.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

