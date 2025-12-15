3000 евро за въезд в Латвию: мошенники нашли золотую жилу

Тем временем виды на жительство в Латвии становятся востребованным "товаром", чем успешно пользуются мошенники. Расценки на этом сомнительном рынке услуг доходят до 3 000 евро за визу. В распоряжении передачи "De facto" имеются свидетельства нескольких граждан Индии, которые рассказали, что во время учебы и сразу после ее окончания активно искали работу, чтобы остаться в Латвии или в другой стране Европейского союза (ЕС), но в результате остались и без денег, и без виз.

Потенциальным клиентам за пределами ЕС мошенники рекламируют Латвию красочно, зачастую вводя в заблуждение. Агенты по привлечению студентов обещают им стопроцентное одобрение визы, утверждают, что для жизни в Латвии достаточно 120 евро в месяц, а также подчеркивают возможность одновременно учиться и работать, что якобы доступно не во всех странах Европы.

Число иностранных студентов в Латвии за последние десять лет значительно выросло, при этом в основном за счет граждан третьих стран. Самую крупную группу иностранных студентов составляют граждане Индии - за десять лет их число увеличилось на 66% почти до 3500 человек. Никакой статистики о том, сколько из них параллельно учебе также работают, нет, однако Государственная трудовая инспекция во время рейдов все чаще выявляется случаи, когда студенты работают без договора, соответствующего графика и легальной оплаты труда.

Как отмечают ответственные учреждения, существенным элементом схем нелегальной миграции являются посредники - компании, которые привлекают рабочую силу из третьих стран, не беря на себя никакой ответственности за дальнейшую судьбу этих людей.

"Человек из Индии просто так не может сесть в самолет и приехать сюда работать в какой-нибудь кебабной. Это так не происходит", - говорит руководитель Рижского регионального отделения Государственной трудовой инспекции Байба Шилберга, добавляя, что здесь действуют определенные схемы.

Министерство внутренних дел предлагает запретить посредническим фирмам приглашать в Латвию граждан третьих стран. Это должен будет делать сам работодатель, который и возьмет на себя ответственность за приглашенных работников. Однако пока это предложение, как и другие инициативы в данной сфере, не вошло в повестку дня правительства.