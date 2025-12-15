Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

«За ним отлично ухаживали!» Шокирующий ответ властей по делу о доведенном до истощения мальчике-инвалиде

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

Facebook

В конце августа в социальных сетях распространился рассказ о юноше с инвалидностью, который, похоже, внутри специализированного государственного учреждения надолго остался без соответствующего ухода и похудел до 36 кг в свои 18 лет. Вопиющий случай получил огласку и было начато расследование. О результатах которого опекунам сообщили на прошлой неделе.

Напомним, парня с тяжелой инвалидностью, по имени Альберт, 10 июня перевели в Групповой дом на улице Приедайнес из государственного центра долгосрочного социального ухода и реабилитации (VSAC), куда он попал в начале года после того, как перестал по возрасту подходить для детского учреждения.

Представители Группового дома были в шоке от увиденного. К тому моменту, как юноша попал к ним, его вес с записанных в документах 36,4 кг снизился до критических 28,5 кг.

"Он был физически и эмоционально полностью истощён. Его взгляд был пустым, тело — измождённым, состояние, на наш взгляд, угрожало жизни. Его заморили голодом (позже эти слова нам сказала его семейный врач, которая заботилась о нём в пансионате). И его заморили голодом не потому, что в пансионате не хватало еды, а потому, что его кормление требует времени", - рассказала тогда представитель Латвийского движения за независимую жизнь.

Работники группового дома потребовали разбирательства и обратились в министерство с просьбой оценить ситуацию. И вот на прошлой неделе они получили ответ от официальных служб.

"Ответ вкратце можно сформулировать в четырех словах — в государстве все в порядке! Все просто отлично. За тобой якобы отлично ухаживали (опекун пишет обращаясь к Альберту - прим press.lv), специалисты министерства на месте наблюдали, как организован для тебя сервис. Все происходит в соответствии с требованиями внешних и внутренних нормативных актов. Если бы ты умер, то и это, скорее всего, произошло бы в соответствии с требованиями нормативных актов. Все всё сделали отлично. И оказывается, вина на самом деле в том, что у тебя глубокое психическое расстройство, ты требуешь ухода и у тебя есть изменения в поведении. Впрочем, Инспекция здравоохранения добавляет, что вероятно, стресс мог повлиять на тебя, и поэтому ты истощен.

А у омбудсмена Латвийской Республики в этом случае нет оснований возбуждать проверку! При этих словах наступает тотальное чувство беспомощности. Как будто мы на краю бездны. Еще шаг…. Как низко нам нужно упасть, чтобы какое-то государственное учреждение все-таки встало на сторону человека. Не на сторону системы, не на сторону ведомства, не думало о своем комфорте и безопасности, а думало о человеке.

За эти месяцы, с тех пор как мы рассказали историю об Альберте и подняли тревогу, ни у одного (!) из учреждений, проводивших проверку, не возникло желания поинтересоваться, как там Альберт. Просто по-человечески поинтересоваться. Просто проявить заботу. Создается впечатление, что все боятся человечности, как будто это вирус, который может прилипнуть, и тогда может случиться что-то, чего чиновники не хотят. У них вдруг может начать болеть сердце за людей.

Я многое могу попытаться понять, но то, как учреждения могут пытаться оценить то, что произошло с человеком, не интересуясь самим человеком и его динамикой после выхода из учреждения ухода, этого я понять не могу. И, наверное, никогда не пойму…", - пишет опекун парня.

Она отмечает, что прекращает попытки найти виноватых, потому что не может больше тратить ресурс на борьбу с "ветряными мельницами".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать