Получил 18 лет тюрьмы за убийство из-за 90 евро

Суд также постановил взыскать с подсудимого компенсацию за моральный ущерб в размере 11 500 евро для потерпевшей, являющейся родственницей погибшей, и в размере 3 500 евро за государственную компенсацию, выплаченную потерпевшей.

В феврале 2024 года подсудимый пришел в квартиру женщины в Риге и, чтобы завладеть ее деньгами, не менее трех раз ударил потерпевшую по лицу твердым тупым предметом и не менее трех раз по голове.

Чтобы убить женщину, подсудимый умышленно раздробил ей шею продолговатым тупым предметом, что и стало причиной смерти женщины.

После смерти женщины подсудимый забрал из ее кошелька 90 евро наличными и скрылся с места преступления.