Невероятная сумма: сколько мошенники выманили у латвийцев с начала года

В целом за этот период выявлено 6143 случая мошенничества, что на 24% меньше.

В том числе было выявлено 3238 случаев телефонного мошенничества, в результате которого люди лишились 5,9 млн евро, 1639 случаев инвестиционного мошенничества с ущербом в размере 4,24 млн евро и 593 случая мошенничества иного рода, в результате которого у жителей были похищены 803,7 тыс. евро.

За 11 месяцев этого года было предотвращено 17 047 случаев мошенничества на общую сумму 12,7 млн евро, что на 11,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщалось, в прошлом году в результате 9025 случаев мошенничества латвийцы лишились 15,5 млн евро, а предотвращено было 17 314 случаев мошенничества на общую сумму 12,2 млн евро.

В число четырех крупнейших банков Латвии по объему активов входят "Swedbank", "SEB banka", "Citadele" и филиал "Luminor Bank".