«Это запредельно. Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, – пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать», — заявил Лукашенко.

Следует отметить, что Лукашенко не стоит беспокоиться, по крайней мере, пока, поскольку несколько дней назад Сейм отклонил проект решения оппозиционного Нацблока, предусматривающий демонтаж железнодорожной инфраструктуры на латвийско-российской границе.

Ранее сообщалось, что нескольким латвийским министерствам и силовым ведомствам поручено подготовить к концу года заключение о последствиях демонтажа путей на российской границе для Латвии. Кроме того, президенты стран Балтии подчеркнули, что такое решение должно быть совместным.

Поэтому обсуждения по этому вопросу продолжаются. Однако в четверг Национальный альянс решил представить парламенту проект решения, в котором предусматривалось, что премьер-министр Эвика Силина (Новое Единство) должна обеспечить демонтаж железнодорожной инфраструктуры на латвийско-российской границе посредством правительственного решения, а также провести переговоры с Литвой и Эстонией для обеспечения согласованных действий балтийских государств по вопросам демонтажа железных дорог в рамках Балтийской линии обороны.

Кроме того, Нацблок призвал премьера добиваться на уровне Европейского Союза финансирования, которое хотя бы частично компенсировало бы расходы на демонтаж инфраструктуры как часть укрепления восточной границы ЕС.

Депутат Сейма Артурс Бутанс (Нацблок) отмечает, что «нельзя оставлять противнику готовую инфраструктуру, которую тот мог бы использовать в случае агрессии». Он подчёркивает, что анализ войны в Украине ясно показывает: «железная дорога была позвоночником российской военной инфраструктуры, и мы не можем допустить аналогичной угрозы в Латвии».

«Мы должны принять все необходимые меры по противомобильности, что включает демонтаж железнодорожных линий у границы с Россией и Белоруссией, как это рекомендуют Национальные вооружённые силы (NBS) и зарубежные военные эксперты», — добавил Бутанс.