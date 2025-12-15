Восемь энергетиков в день и инсульт: врачи предупреждают — дело не в возрасте

Мужчину доставили в больницу с онемением, нарушением равновесия и экстремально высоким давлением — 254 на 150. Обследования не выявили ни сердечных проблем, ни генетических факторов, ни других типичных причин инсульта. Единственным объяснением оказалась хроническая передозировка кофеином.

Каждый энергетик содержал около 160 миллиграммов кофеина. В сумме мужчина получал примерно 1,3 грамма в день — это более чем в три раза выше максимально рекомендуемой суточной дозы.

После того как пациент полностью отказался от энергетических напитков, его давление постепенно нормализовалось, а общее состояние улучшилось. Он смог вернуться к обычной жизни, хотя лёгкое онемение сохраняется до сих пор.

Врачи подчёркивают: опасность энергетиков не всегда заметна сразу. В отличие от алкоголя или наркотиков, кофеин воспринимается как “безобидный стимулятор”, особенно когда человек чувствует себя в форме и продолжает работать, тренироваться и не считать дозы.

Этот случай стал для медиков поводом напомнить: даже легальные и привычные напитки могут становиться фактором серьёзного риска — если они превращаются в ежедневную норму, а не исключение.