«Латыш! Не позволяй своим потомкам говорить по-английски»: у Ланги новая беда (9)

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 10:17

LETA

Идейная вдохновительница движения дерусификации, кажется, переключилась на английский язык. И теперь призывает сограждан воздержаться от общения и на этом международном языке.

"Латыш! Не позволяй своим потомкам говорить по-английски в повседневной жизни!
#RunāLatviski Это не практика английского языка — это англизация, англомания, утрата латышского языка!

Регулярно слышу, как латышские подростки говорят по-английски. Недавно в поезде я слышала, как подросток бронировал столик в каком-то кабаке: начал говорить по-латышски, затем не смог сформулировать мысль по-латышски и перешёл на английский язык", - жалуется Ланга.

Поэтесса напоминает, что еще пять лет назад предупреждала об угрозе для латышского языка со стороны английского.

"В Замке при Левитсе было созвано совещание должностных лиц, отвечающих за язык. Скажу как есть — к сожалению, они прикинулись мертвыми!

Подготовлено первое исследование ЛАЯ (Латвийского агентства языка), в котором сделан вывод, что отношение молодёжи к латышскому языку «положительное». Этот вывод ничего не меняет в том факте, что подростки и дети всё чаще общаются на английском языке.

Кампания #RunāLatviski считает, что в связи с этим следует объявить чрезвычайное положение!

И сейчас — последний момент сделать всё возможное, чтобы остановить процесс англизации!", - считает Ланга.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (9)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (9)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (9)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (9)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (9)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (9)

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша (9)

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

