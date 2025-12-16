"Латыш! Не позволяй своим потомкам говорить по-английски в повседневной жизни!

#RunāLatviski Это не практика английского языка — это англизация, англомания, утрата латышского языка!

Регулярно слышу, как латышские подростки говорят по-английски. Недавно в поезде я слышала, как подросток бронировал столик в каком-то кабаке: начал говорить по-латышски, затем не смог сформулировать мысль по-латышски и перешёл на английский язык", - жалуется Ланга.

Поэтесса напоминает, что еще пять лет назад предупреждала об угрозе для латышского языка со стороны английского.

"В Замке при Левитсе было созвано совещание должностных лиц, отвечающих за язык. Скажу как есть — к сожалению, они прикинулись мертвыми!

Подготовлено первое исследование ЛАЯ (Латвийского агентства языка), в котором сделан вывод, что отношение молодёжи к латышскому языку «положительное». Этот вывод ничего не меняет в том факте, что подростки и дети всё чаще общаются на английском языке.

Кампания #RunāLatviski считает, что в связи с этим следует объявить чрезвычайное положение!

И сейчас — последний момент сделать всё возможное, чтобы остановить процесс англизации!", - считает Ланга.