«Как насчет подписей за права нацменьшинств – или можно только за репрессии?» Андрей Козлов и инициатива на Manabalss (1)

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 20:15

Я подал на платформу Manabalss инициативу о необходимости соблюдения Латвией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Речь идёт прежде всего о реальном положении русскоязычного меньшинства — о ликвидации образования на русском языке, ограничении использования языка в публичном пространстве и системном сужении прав, которые должны быть гарантированы международным правом.

Инициатива на данный момент только подана – жду ответа со стороны платформы. Мне принципиально важно посмотреть, как Manabalss отнесётся к этой заявке. Контекст здесь очевиден. Ранее на той же платформе была поддержана и продвинута инициатива, предусматривающая лишение гражданства и фактическое выдворение из страны так называемых «нелояльных» жителей Латвии.

Эта инициатива собрала необходимое количество подписей и была направлена на дальнейшее рассмотрение в Сейм. Речь шла не о соблюдении прав или международных обязательств, а о репрессивных мерах против людей по признаку их взглядов. Я принципиально не поддерживаю такую логику. Я считаю недопустимым лишение гражданства и права на проживание в стране за инакомыслие или политическую позицию.

Именно поэтому моя инициатива — это, по сути, антитеза подобным предложениям. Я не предлагаю никого наказывать или ограничивать. Я предлагаю соблюдать конвенцию, которую Латвия сама добровольно приняла. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств прямо говорит о праве на язык, образование, культурную самобытность. Сегодня именно эти права русскоязычного меньшинства последовательно ограничиваются — через ликвидацию образования на родном языке, вытеснение языка из публичного пространства и формирование образа «нелояльной пятой колонны».

Manabalss позиционируется как демократическая платформа гражданского участия и получает государственную поддержку, в том числе финансовую. Поэтому реакция этой платформы на мою инициативу станет важным индикатором: одинаково ли она относится к инициативам о репрессиях и к инициативам о соблюдении международного права и поддержке европейских ценностей, о которых так много говорили в последнее время в связи со Стамбульской конвенцией.

Моя заявка подана. Теперь вопрос к самой платформе Manabalss: будут ли инициативы о правах меньшинств и международных обязательствах рассматриваться с той же готовностью, с какой ранее рассматривались инициативы о лишении людей гражданства и выдворении из страны?

Андрей Козлов, предприниматель и политик.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша (1)

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила (1)

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

