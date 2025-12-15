Инициатива на данный момент только подана – жду ответа со стороны платформы. Мне принципиально важно посмотреть, как Manabalss отнесётся к этой заявке. Контекст здесь очевиден. Ранее на той же платформе была поддержана и продвинута инициатива, предусматривающая лишение гражданства и фактическое выдворение из страны так называемых «нелояльных» жителей Латвии.

Эта инициатива собрала необходимое количество подписей и была направлена на дальнейшее рассмотрение в Сейм. Речь шла не о соблюдении прав или международных обязательств, а о репрессивных мерах против людей по признаку их взглядов. Я принципиально не поддерживаю такую логику. Я считаю недопустимым лишение гражданства и права на проживание в стране за инакомыслие или политическую позицию.

Именно поэтому моя инициатива — это, по сути, антитеза подобным предложениям. Я не предлагаю никого наказывать или ограничивать. Я предлагаю соблюдать конвенцию, которую Латвия сама добровольно приняла. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств прямо говорит о праве на язык, образование, культурную самобытность. Сегодня именно эти права русскоязычного меньшинства последовательно ограничиваются — через ликвидацию образования на родном языке, вытеснение языка из публичного пространства и формирование образа «нелояльной пятой колонны».

Manabalss позиционируется как демократическая платформа гражданского участия и получает государственную поддержку, в том числе финансовую. Поэтому реакция этой платформы на мою инициативу станет важным индикатором: одинаково ли она относится к инициативам о репрессиях и к инициативам о соблюдении международного права и поддержке европейских ценностей, о которых так много говорили в последнее время в связи со Стамбульской конвенцией.

Моя заявка подана. Теперь вопрос к самой платформе Manabalss: будут ли инициативы о правах меньшинств и международных обязательствах рассматриваться с той же готовностью, с какой ранее рассматривались инициативы о лишении людей гражданства и выдворении из страны?

Андрей Козлов, предприниматель и политик.