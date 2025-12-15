Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Премия? Он даже на работе не был. В Огре требуют отставки Хелманиса

© LETA 15 декабря, 2025 12:15

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Девять депутатов оппозиции в Огрской краевой думе подали проект решения об освобождении от должности мэра Эгилса Хелманиса (Национальное объединение).

Как представители оппозиции сообщили агентству ЛЕТА, отставки мэра требуют депутаты "Нового Единства" Даце Клявиня и Янис Силиньш, депутаты совместного списка движения "За!" и Новой консервативной партии Санта Лочмеле, Улдис Скудра и Карлис Авотиньш и депутаты Латвийского объединения регионов Рудолфс Кудля, Матисс Межакс, Карлис Ансонс и Марисс Мартинсонс.

Проект решения депутаты оппозиции просят рассмотреть на заседании думы 18 декабря.

Депутаты указали, что после избрания председателем думы Хелманис исполнял обязанности менее одного месяца. После 18 июля он отсутствовал на работе - сначала использовал выходные после командировки, затем был в отпуске, а с 25 августа находится на больничном.

В то же время, как указала оппозиция, в ноябре Хелманису было выплачено более 4000 евро, и депутатам непонятно, за что мэр получил премию, если фактически не исполняет обязанности.

Депутат Лочмеле отметила, что в самоуправлении медленно продвигается разработка бюджета на следующий год и связанные с ним вопросы еще даже не рассматривались в думских комитетах. В свою очередь депутат Кудля напомнил, что Хелманис в установленный срок не подал заявление на получение специального допуска к работе с государственной тайной. "Это вызывает серьезные опасения, что у политического руководства крупнейшего по числу жителей края фактически нет полноценных возможностей работать с информацией ограниченного доступа. Такая безответственность ставит под угрозу возможность своевременно действовать и защищать интересы и безопасность жителей Огрского края, особенно в кризисных ситуациях", - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, Хелманис в установленный срок не заполнил анкету, необходимую для получения допуска к государственной тайне. В конце августа он пообещал подать анкету, как только восстановится после травмы, полученной во время поездки в Украину. Тем временем, как сообщал журнал "Ir", состояние здоровья позволяет Хелманису вести активную деятельность. Во время болезни его неоднократно видели в здании думы и на публичных мероприятиях, он активен в социальных сетях.

