Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Герой в белой футболке: человек, обезоруживший террориста в Сиднее, оказался простым мусульманином

Euronews 15 декабря, 2025 10:45

Мир 0 комментариев

Сиднейский продавец фруктов, мусульманин Ахмед аль-Ахмед, по словам его семьи, никогда не держал оружия в руках. Однако рискнул в одиночку нейтрализовать террориста, забрал у него винтовку и так спас множество жизней.
Ему 43 года, он не умеет обращаться с оружием и держит фруктовую лавку. О человеке, голыми руками обезвредившем одного из стрелков в Сиднее, известно немного.

Подвиг Ахмеда аль-Ахмеда, отца двоих детей, попал на видео. Мужчина в белой футболке на записи - это он. Вот оаль-Ахмед видит стрелков со спины, подбегает к одному из них, выхватывает винтовку, спасая множество жизней.

Затем аль-Ахмед направляет оружие на нападавшего, тот убегает, а мужчина прислоняет винтовку к дереву, подняв руки и сделав знак полиции, что он сам не имеет отношения к нападению. В эти минуты герой получит два ранения от второго стрелка - в ногу и кисть.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мужчине личную признательность. "Мы увидели поступок храброго человека, как оказалось, мусульманина, и я отдаю ему честь. Он помешал одному из террористов убить невинных евреев", - заявил Нетаньху.

Нетаньяху уточнил, что предупредил австралийского коллегу Энтони Албаниз о том, что провидимая в его стране политика "разжигает антисемитизм". Израильские власти ведут расследование вокруг возможных заказчиков нападения, которое квалицировано полицией как теракт.

Аль-Ахмеда доставили в больницу, где уже прооперировали. Семья надеется, что он скоро пойдет на поправку.

Слова благодарности поступают как от лидеров как за рубежом, так и внутри страны. Президент США Дональд Трамп назвал аль-Ахмеда «очень, очень храбрым человеком», спасшим множество жизней. Крис Миннс, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, назвал его «настоящим героем» и сказал, что видео с ним — «самая невероятная сцена», которую он когда-либо видел.

Создана кампания GoFundMe, в рамках которой за несколько часов было собрано чуть более 200 тысяч австралийских долларов (почти 133 тысяч долларов США), чтобы помочь аль-Ахмеду. Крупнейшим донором стал миллиардер Билл Экман, он внес 99 999 австралийских долларов и поделился информацией о сборе средств в своем аккаунте в соцсети X, сообщает ВВС.

Что известно о нападении на этот момент?

По меньшей мере 15 человек погибли в результате стрельбы, открывшейся в воскресенье вечером во время празднования Хануки на сиднейском пляже Бонди. Также убит один из стрелявших. Австралийские власти объявили это террористической атакой, направленной против еврейской общины.

Стрельба началась около 18:45 по местному времени в воскресенье на пляже Бонди в восточном пригороде Сиднея.

Около 1000 человек собрались на "Хануку у моря", ежегодное мероприятие, организованное в честь первой ночи Хануки.

Двое вооруженных людей, одетых в черное, открыли огонь из длинноствольного оружия с пешеходного моста, ведущего на пляж, и стреляли в течение примерно 10 минут.

Очевидцы рассказывали о хаосе и панике, когда сотни людей бежали по песку и на соседние улицы, многие бросали свои вещи.

Жертвы

В результате нападения погибли 15 человек. Один из боевиков был застрелен полицией, второй находится в критическом состоянии.

По меньшей мере 40 человек были госпитализированы с ранениями в возрасте от 10 до 87 лет. Трое детей остаются в больнице.

Среди раненых двое полицейских, которые находятся в тяжелом состоянии после перенесенной операции. В воскресенье вечером они оставались среди раненых.

По данным Министерства иностранных дел Израиля, среди жертв - раввин Эли Шлангер, помощник раввина Хабад Бонди и один из главных организаторов мероприятия, 12-летняя девочка (имя не называется), Алекс Клейтман, переживший Холокост, Дан Элькаям, гражданин Франции, и гражданин Израиля.

Подозреваемые

Полиция опознала двух нападавших как отца и сына. Отец, 50 лет, был застрелен полицией на месте преступления. По словам комиссара полиции штата Мэла Ланьона, мужчина последние десять лет имел лицензию на владение огнестрельным оружием. Все шесть зарегистрированных на него единиц оружия были найдены на месте теракта.

Сын, 24 года, находится в критическом, но стабильном состоянии в больнице под охраной полиции.

Один из стрелков был опознан как Навид Акрам из Бонниригга.

Полиция провела обыск в доме в Бонниригге, связанном с одним из подозреваемых. Генеральный директор Австралийской службы безопасности и разведки Майк Берджесс подтвердил, что один из нападавших был известен правоохранительным органам, но не считался непосредственной угрозой.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать
Загрузка

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

Мир 17:53

Мир 0 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Читать

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

Читать