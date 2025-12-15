Герой в белой футболке: человек, обезоруживший террориста в Сиднее, оказался простым мусульманином

Подвиг Ахмеда аль-Ахмеда, отца двоих детей, попал на видео. Мужчина в белой футболке на записи - это он. Вот оаль-Ахмед видит стрелков со спины, подбегает к одному из них, выхватывает винтовку, спасая множество жизней.

Затем аль-Ахмед направляет оружие на нападавшего, тот убегает, а мужчина прислоняет винтовку к дереву, подняв руки и сделав знак полиции, что он сам не имеет отношения к нападению. В эти минуты герой получит два ранения от второго стрелка - в ногу и кисть.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мужчине личную признательность. "Мы увидели поступок храброго человека, как оказалось, мусульманина, и я отдаю ему честь. Он помешал одному из террористов убить невинных евреев", - заявил Нетаньху.

Нетаньяху уточнил, что предупредил австралийского коллегу Энтони Албаниз о том, что провидимая в его стране политика "разжигает антисемитизм". Израильские власти ведут расследование вокруг возможных заказчиков нападения, которое квалицировано полицией как теракт.

Аль-Ахмеда доставили в больницу, где уже прооперировали. Семья надеется, что он скоро пойдет на поправку.

Слова благодарности поступают как от лидеров как за рубежом, так и внутри страны. Президент США Дональд Трамп назвал аль-Ахмеда «очень, очень храбрым человеком», спасшим множество жизней. Крис Миннс, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, назвал его «настоящим героем» и сказал, что видео с ним — «самая невероятная сцена», которую он когда-либо видел.

Создана кампания GoFundMe, в рамках которой за несколько часов было собрано чуть более 200 тысяч австралийских долларов (почти 133 тысяч долларов США), чтобы помочь аль-Ахмеду. Крупнейшим донором стал миллиардер Билл Экман, он внес 99 999 австралийских долларов и поделился информацией о сборе средств в своем аккаунте в соцсети X, сообщает ВВС.

Что известно о нападении на этот момент?

По меньшей мере 15 человек погибли в результате стрельбы, открывшейся в воскресенье вечером во время празднования Хануки на сиднейском пляже Бонди. Также убит один из стрелявших. Австралийские власти объявили это террористической атакой, направленной против еврейской общины.

Стрельба началась около 18:45 по местному времени в воскресенье на пляже Бонди в восточном пригороде Сиднея.

Около 1000 человек собрались на "Хануку у моря", ежегодное мероприятие, организованное в честь первой ночи Хануки.

Двое вооруженных людей, одетых в черное, открыли огонь из длинноствольного оружия с пешеходного моста, ведущего на пляж, и стреляли в течение примерно 10 минут.

Очевидцы рассказывали о хаосе и панике, когда сотни людей бежали по песку и на соседние улицы, многие бросали свои вещи.

Жертвы

В результате нападения погибли 15 человек. Один из боевиков был застрелен полицией, второй находится в критическом состоянии.

По меньшей мере 40 человек были госпитализированы с ранениями в возрасте от 10 до 87 лет. Трое детей остаются в больнице.

Среди раненых двое полицейских, которые находятся в тяжелом состоянии после перенесенной операции. В воскресенье вечером они оставались среди раненых.

По данным Министерства иностранных дел Израиля, среди жертв - раввин Эли Шлангер, помощник раввина Хабад Бонди и один из главных организаторов мероприятия, 12-летняя девочка (имя не называется), Алекс Клейтман, переживший Холокост, Дан Элькаям, гражданин Франции, и гражданин Израиля.

Подозреваемые

Полиция опознала двух нападавших как отца и сына. Отец, 50 лет, был застрелен полицией на месте преступления. По словам комиссара полиции штата Мэла Ланьона, мужчина последние десять лет имел лицензию на владение огнестрельным оружием. Все шесть зарегистрированных на него единиц оружия были найдены на месте теракта.

Сын, 24 года, находится в критическом, но стабильном состоянии в больнице под охраной полиции.

Один из стрелков был опознан как Навид Акрам из Бонниригга.

Полиция провела обыск в доме в Бонниригге, связанном с одним из подозреваемых. Генеральный директор Австралийской службы безопасности и разведки Майк Берджесс подтвердил, что один из нападавших был известен правоохранительным органам, но не считался непосредственной угрозой.