«Наглость и свинство!» В Кенгарагсе «Гринч» украл Рождество

Жители дома № 11 на улице Икшкилес гордились украшенным к Рождеству двором и даже сняли и сфотографировали результат своей работы, поделившись видеороликом в районных чатах.

«Наш дом уже несколько лет подряд к Первому адвенту начинает украшать ёлку во дворе. Приглашают детей, дарят небольшие подарки — это такая традиция нашего дома. Пару лет назад мы решили на этом не останавливаться и добавить праздничное настроение всему двору. Незадолго до Рождества мы развесили гирлянды», — рассказала жительница дома Инесе.

Гирлянды обвили вокруг нескольких декоративных кустов, высаженных у дома, и для надёжности закрепили их на ветках пластиковыми стяжками. Однако радость от проделанной работы оборвалась позавчера около полуночи, когда установленная у здания камера зафиксировала акт вандализма со стороны неизвестной женщины. Она сломала ветки кустов и унесла гирлянды с собой, повредив как минимум пять насаждений. Неподалёку её ожидал сообщник.

«Надо сказать, что эти гирлянды китайского производства, но в любом случае они были куплены на средства, которые собрали жители нашего дома. Плюс там были батарейки. Это полная наглость и свинство — за счёт других обеспечивать себе праздничное настроение, украв гирлянды», — возмущается Инесе.

Никто из опрошенных жильцов не понимает, почему взрослые люди решаются на такие абсурдные поступки.

«Конечно, это неадекватно. Кто скажет, что это адекватно? К тому же это женщина, а не какие-то подростки. Взрослая женщина — и потому это очень странно», — говорит одна из жительниц дома.

«Что у них в голове, я не знаю… Это глупо», — добавляет другой житель.

О краже решено сообщить в Государственную полицию. Женщину, запечатлённую на видео, призывают привести в порядок повреждённые насаждения и извиниться перед жильцами дома. В свою очередь, если кто-то знает вандалов, жители дома № 11 на улице Икшкилес просят сообщить об этом правоохранительным органам.