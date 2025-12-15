Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Прокуратура передала в суд дело Росликова: его обвиняют в разжигании национальной розни

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 14:30

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против депутата Рижской думы, лидера партии "Стабильности!" и бывшего депутата Сейма Алексея Росликова по обвинению в разжигании национальной и этнической розни, выяснило агентство LETA.

Бывшему депутату Сейма первоначально также инкриминировалась помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии. По этой части уголовный процесс в Службе государственной безопасности (СГБ) был прекращён, поскольку в ходе расследования не были получены дополнительные доказательства, подтвердили агентству LETA прокуратура.

Прокуратура сообщила агентству LETA, что 2 июня 2025 года депутаты отдельных фракций Сейма подали в Президиум Сейма проект решения, согласно которому его авторы призывали Сейм поручить Кабинету министров в течение трёх месяцев создать комиссию специалистов, которая разработает всестороннюю программу действий по устранению лингвистических последствий русификации и подготовит необходимые проекты нормативных актов.

Обвиняемый 4 июня 2025 года, будучи депутатом Сейма, с целью разжечь национальную и этническую вражду и рознь между русскоязычными жителями Латвии и латышами, опубликовал в социальных сетях видеозаписи и сопровождающие их пояснительные описания, в которых на русском языке сознательно тенденциозно и ложно информировал как о конкретном проекте решения, интерпретируя его как проявление неонацизма, так и о запланированном на 5 июня 2025 года заседании Сейма, на котором он будет рассматриваться.

В видеозаписях обвиняемый сознательно включал традиционно используемые в российских пропагандистских СМИ ложные утверждения о неонацизме в Латвии, провоцирующие рознь и враждебно направленные утверждения о преследованиях и угнетении русскоязычных жителей в Латвии, а также высказывал ложные утверждения о полном запрете использования русского языка для русскоязычных в Латвии, подчёркивая, что это будет «борьба между человеческим и звериным», сообщила прокуратура.

Позже, 5 июня 2025 года обвиняемый, участвуя в очередном заседании Сейма, подал прошение о выступлении по конкретному проекту решения.

Прокуратура считает, что в своем выступлении он умышленно и сознательно включил сфабрикованные, ложные утверждения с целью представить партии, представляющие латвийскую политическую элиту и общество, поддерживающие конституционные ценности государства, включая латышский язык и его защиту, как враждебные к русскоязычным, русской культуре и языку и готовые к репрессиям против русскоязычных.

В своей речи обвиняемый намеренно и ясно намекнул, что русскоязычные жители Латвии находятся под угрозой и что против них совершаются нарушения прав человека, а законодательная ветвь власти была представлена ​​как террористы, которые регулярно и упорно преследуют русскоязычных, хотят создать особый резерв и помечать русскоязычных особыми знаками и символами.

Обвиняемый завершил свою речь с трибуны Сейма следующей фразой на русском языке: «Нас больше! Русский — наш язык!», после чего дважды сделал презрительный, унизительный и непристойный жест.

После своего выступления обвиняемый опубликовал в социальных сетях видео, в котором, обращаясь к депутатам Сейма, он продолжал выкрикивать фразы на русском языке в эмоционально заряженной и провокационной манере, но после того, как его выгнали из здания Сейма, он продолжил разжигать враждебные чувства среди русскоязычных жителей Латвии, сообщила прокуратура.

Прокуратура считает, что действия и заявления обвиняемого были направлены на разжигание национальной и этнической ненависти и раздора в обществе, создание страха среди русскоязычных жителей Латвии, противопоставление их латышам и введение их в заблуждение относительно того, что против них ведутся репрессии.

Сам же Росликов считает, что это дело против него — политический заказ, который к тому же разваливается, потому что к моменту передачи дела в прокуратуру из него исчезла статья о возможном сотрудничестве политика с Россией, которая, по словам Росликова, была «самой тяжкой статьей».

«Половина дел, возбужденных против меня, развалилась, не дойдя до прокуратуры», — заявил политик агентству LETA. Это доказывает, что за три месяца ему удалось доказать, что это дело — политический заговор.

В настоящее время Росликов не является депутатом Сейма, поскольку был избран в Рижскую думу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать