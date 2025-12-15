Прокуратура передала в суд дело Росликова: его обвиняют в разжигании национальной розни

Бывшему депутату Сейма первоначально также инкриминировалась помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии. По этой части уголовный процесс в Службе государственной безопасности (СГБ) был прекращён, поскольку в ходе расследования не были получены дополнительные доказательства, подтвердили агентству LETA прокуратура.

Прокуратура сообщила агентству LETA, что 2 июня 2025 года депутаты отдельных фракций Сейма подали в Президиум Сейма проект решения, согласно которому его авторы призывали Сейм поручить Кабинету министров в течение трёх месяцев создать комиссию специалистов, которая разработает всестороннюю программу действий по устранению лингвистических последствий русификации и подготовит необходимые проекты нормативных актов.

Обвиняемый 4 июня 2025 года, будучи депутатом Сейма, с целью разжечь национальную и этническую вражду и рознь между русскоязычными жителями Латвии и латышами, опубликовал в социальных сетях видеозаписи и сопровождающие их пояснительные описания, в которых на русском языке сознательно тенденциозно и ложно информировал как о конкретном проекте решения, интерпретируя его как проявление неонацизма, так и о запланированном на 5 июня 2025 года заседании Сейма, на котором он будет рассматриваться.

В видеозаписях обвиняемый сознательно включал традиционно используемые в российских пропагандистских СМИ ложные утверждения о неонацизме в Латвии, провоцирующие рознь и враждебно направленные утверждения о преследованиях и угнетении русскоязычных жителей в Латвии, а также высказывал ложные утверждения о полном запрете использования русского языка для русскоязычных в Латвии, подчёркивая, что это будет «борьба между человеческим и звериным», сообщила прокуратура.

Позже, 5 июня 2025 года обвиняемый, участвуя в очередном заседании Сейма, подал прошение о выступлении по конкретному проекту решения.

Прокуратура считает, что в своем выступлении он умышленно и сознательно включил сфабрикованные, ложные утверждения с целью представить партии, представляющие латвийскую политическую элиту и общество, поддерживающие конституционные ценности государства, включая латышский язык и его защиту, как враждебные к русскоязычным, русской культуре и языку и готовые к репрессиям против русскоязычных.

В своей речи обвиняемый намеренно и ясно намекнул, что русскоязычные жители Латвии находятся под угрозой и что против них совершаются нарушения прав человека, а законодательная ветвь власти была представлена ​​как террористы, которые регулярно и упорно преследуют русскоязычных, хотят создать особый резерв и помечать русскоязычных особыми знаками и символами.

Обвиняемый завершил свою речь с трибуны Сейма следующей фразой на русском языке: «Нас больше! Русский — наш язык!», после чего дважды сделал презрительный, унизительный и непристойный жест.

После своего выступления обвиняемый опубликовал в социальных сетях видео, в котором, обращаясь к депутатам Сейма, он продолжал выкрикивать фразы на русском языке в эмоционально заряженной и провокационной манере, но после того, как его выгнали из здания Сейма, он продолжил разжигать враждебные чувства среди русскоязычных жителей Латвии, сообщила прокуратура.

Прокуратура считает, что действия и заявления обвиняемого были направлены на разжигание национальной и этнической ненависти и раздора в обществе, создание страха среди русскоязычных жителей Латвии, противопоставление их латышам и введение их в заблуждение относительно того, что против них ведутся репрессии.

Сам же Росликов считает, что это дело против него — политический заказ, который к тому же разваливается, потому что к моменту передачи дела в прокуратуру из него исчезла статья о возможном сотрудничестве политика с Россией, которая, по словам Росликова, была «самой тяжкой статьей».

«Половина дел, возбужденных против меня, развалилась, не дойдя до прокуратуры», — заявил политик агентству LETA. Это доказывает, что за три месяца ему удалось доказать, что это дело — политический заговор.

В настоящее время Росликов не является депутатом Сейма, поскольку был избран в Рижскую думу.