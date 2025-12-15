«Один с микроволновкой, второй с раскладушкой»: приключения в общественном транспорте

"Сегодня в общественном транспорте было вроде как небольшое приключение. Заходят два очень "ароматных" господина, но вовсе не из-за запаха от них попятилось полавтобуса. У одного на тележке - микроволновка, у второго - раскладушка вместе с матрасом. А какие самые весёлые происшествия в общественном транспорте были у вас?"

Довольно много народу откликнулось на призыв - вот самые выдающиеся из их историй:

- Мне стало плохо в троллейбусе, что-то произошло, просто стала терять сознание. Попросила место уступить, чтобы сесть, мне не дали. Тогда я вышла на следующей остановке, легла на скамеечку и попросила вызвать "скорую" у примерно 50-летней пары, вышедшей вместе со мной. Господин с дамой под ручку сказал мне: "Всё будет хорошо, но ты такая красивая, я бы тебя трахнул". У меня сразу такая бодрость от адреналина, что я даже встала и начала уходить.

- Со мной рядом сидел слегка "тёпленький" господин и любезно спросил по-русски, не раввин ли я. У меня тогда была пышная борода. 15-й троллейбус.

- Как-то раз бомжи с ванной зашли в трамвай. Видимо, ехали на металлолом сдавать.

- Женщина (пьяная или даже под наркотиками) спала, а её собака с длинным поводком гуляла по салону транспорта. Я взяла собачий поводок, держала собаку и вызвала полицию. Мне нужно было выходить, но я доехала до конечной остановки и дождалась полицию. Надеюсь, собаку ей не отдали.

- Со мной, правда, такого не было, но мой друг пару недель назад ехал в транспорте, куда зашёл господин с мусорником. Если бы не видела фото, не поверила бы.

- Ехал на маршрутке. Сидел на последнем сиденье. Слушал музыку в телефоне с проводными наушниками. Телефон лежал на коленях и на повороте соскользнул. Провод выскочил, а телефон упал куда-то за сиденье, под запаску. Всю дорогу до центра дружно вместе со всеми пассажирами мы слушали мои плаксивые песни на максимальной громкости. На конечной шофёр открыл заднюю дверь, и мы телефон выковыряли.

- Мужчину, у которого проблемы со зрением (чёрные солнечные очки) вводят и сажают в автобус. Тогда он достаёт из куртки большую бутылку вина типа "Агдам" - и прямо из горлышка.

- Заходят мужчина с женщиной, оба под чем-то. Мужчина буянит и бьётся головой об стену. Пока все глазеют, женщина красиво так со спины пользуется ситуацией. Люди слушают музыку и даже не чувствуют, как бомбят их сумки. Мы не стали вызывать полицию, а просто выкинули парочку из автобуса.