«Один с микроволновкой, второй с раскладушкой»: приключения в общественном транспорте

Редакция PRESS 15 декабря, 2025 09:47

Всюду жизнь 0 комментариев

LETA

На платформе "Тредс" Лаура поделилась своим наблюдением в общественном транспорте. Как оказалось, немало людей замечали подобное - иногда происшествия были безобидными и даже забавными, но бывали и криминальные истории. 

"Сегодня в общественном транспорте было вроде как небольшое приключение. Заходят два очень "ароматных" господина, но вовсе не из-за запаха от них попятилось полавтобуса. У одного на тележке - микроволновка, у второго - раскладушка вместе с матрасом. А какие самые весёлые происшествия в общественном транспорте были у вас?"

Довольно много народу откликнулось на призыв - вот самые выдающиеся из их историй:

- Мне стало плохо в троллейбусе, что-то произошло, просто стала терять сознание. Попросила место уступить, чтобы сесть, мне не дали. Тогда я вышла на следующей остановке, легла на скамеечку и попросила вызвать "скорую" у примерно 50-летней пары, вышедшей вместе со мной. Господин с дамой под ручку сказал мне: "Всё будет хорошо, но ты такая красивая, я бы тебя трахнул". У меня сразу такая бодрость от адреналина, что я даже встала и начала уходить.

- Со мной рядом сидел слегка "тёпленький" господин и любезно спросил по-русски, не раввин ли я. У меня тогда была пышная борода. 15-й троллейбус.

- Как-то раз бомжи с ванной зашли в трамвай. Видимо, ехали на металлолом сдавать.

- Женщина (пьяная или даже под наркотиками) спала, а её собака с длинным поводком гуляла по салону транспорта. Я взяла собачий поводок, держала собаку и вызвала полицию. Мне нужно было выходить, но я доехала до конечной остановки и дождалась полицию. Надеюсь, собаку ей не отдали.

- Со мной, правда, такого не было, но мой друг пару недель назад ехал в транспорте, куда зашёл господин с мусорником. Если бы не видела фото, не поверила бы.

- Ехал на маршрутке. Сидел на последнем сиденье. Слушал музыку в телефоне с проводными наушниками. Телефон лежал на коленях и на повороте соскользнул. Провод выскочил, а телефон упал куда-то за сиденье, под запаску. Всю дорогу до центра дружно вместе со всеми пассажирами мы слушали мои плаксивые песни на максимальной громкости. На конечной шофёр открыл заднюю дверь, и мы телефон выковыряли.

- Мужчину, у которого проблемы со зрением (чёрные солнечные очки) вводят и сажают в автобус. Тогда он достаёт из куртки большую бутылку вина типа "Агдам" - и прямо из горлышка.

- Заходят мужчина с женщиной, оба под чем-то. Мужчина буянит и бьётся головой об стену. Пока все глазеют, женщина красиво так со спины пользуется ситуацией. Люди слушают музыку и даже не чувствуют, как бомбят их сумки. Мы не стали вызывать полицию, а просто выкинули парочку из автобуса.

Смотреть в Threads

 

 

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

