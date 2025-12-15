В Сиднее на празднике Ханука убиты 9 человек: было бы больше, если бы не герой-австралиец (ВИДЕО)

Стрельба произошла, когда на пляже праздновали еврейский праздник Ханука, который начинается 14 декабря. Репортер ABC Шон Тарек Гудвин поговорил с мужчиной, который участвовал в мероприятии по случаю Хануки на детской площадке в Бонди-парке. Тот рассказал, что видел двух стрелков, одетых в черное, стоящих на небольшом пешеходном мосту возле парковки детской площадки. По его словам, стрелки целились в людей, собравшихся в парке.

Погибли 9 человек, 17 получили ранения. Кроме того, погиб один из нападавших.

По данным очевидцев, на пляже произошло не менее 50 выстрелов, стрельба продолжалась около 10 минут. В сети появились видео, предположительно снятые на месте происшествия: на кадрах двое мужчин стреляют из длинноствольного оружия. Одного при этом обезвреживает безоружный посетитель пляжа.