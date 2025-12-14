«Вот людям горе перед праздниками…» В Даугавгриве горел жилой дом (ДОПОЛНЕНО)

Дом находится около конечной остановки 3-го автобусного маршрута. Судя по комментариям, на место происшествия прибыли пожарные, полиция и аварийная служба.

Люди, откликнувшиеся на пост, выражают сочувствие хозяевам квартиры: "Кошмар, перед самым Рождеством", "Вот людям горе перед праздниками", "Боже, лишь бы никто не пострадал".

О причинах пожара не сообщается. По информации Государственной пожарно-спасательной службы, сотрудники ГПСС спасли из квартиры рядом с той, где возник пожар, двух человек, ещё 30 жильцов дома эвакуировались своими силами.