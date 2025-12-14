Среди освобождённых узников, согласно информации общества белорусских женщин в Латвии MĀRA, - также лауреат Нобелевской премии мира, правозащитник Алесь Бяляцкий и гражданка Латвии Алла Соколенко.

Заключённые были освобождены в связи с решением США отменить санкции для белорусских калийных удобрений, как заявил спецпосланник США в Белоруссии Джон Коул.

В сентябре 2021 года Колесникову суд признал виновной в "угрозе национальной безопасности", "заговоре с целью захвата власти" и "создании экстремистской организации". Колесникова была среди тех, кто в 2020 году возглавил протест против фальсификации результатов президентских выборов.

Латвийская гражданка Алла Соколенко в Белоруссии обвинялась в ведении "агентурной деятельности" и была приговорена к семи годам лишения свободы.

(Иллюстративное фото.)