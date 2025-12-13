Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Туннель на границе Польши и Белоруссии: более 180 нелегалов проникли в ЕС

Euronews 13 декабря, 2025 14:21

Мир 0 комментариев

Более 180 иностранцев нелегально проникли в Польшу через туннель на границе с Белоруссией. Большинство мигрантов уже задержаны, поиски остальных продолжаются.
Сотрудники пограничной службы Польши выявили факт незаконного пересечения польско-белорусской границы более чем 180 иностранцами.

Мигранты проникли на польскую территорию через туннель, прорытый под землей возле деревни Наревки в Подляском воеводстве.

Благодаря интегрированным электронным системам пограничникам удалось быстро обнаружить людей после того, как они прошли через подземный переход. На данный момент задержано более 130 мигрантов, поиски остальных продолжаются.

Длина туннеля составляла несколько десятков метров, а высота - около 1,5 метров.

Вход, спрятанный в лесу на белорусской стороне, находился примерно в 50 метрах от границы, а выход - всего в 10 метрах от польского барьера.

Офицеры подчеркивают, что в поисковой операции принимали участие военные, полицейские и собаки-ищейки, что позволило сразу же задержать большинство мигрантов.

Среди задержанных преобладали граждане Афганистана и Пакистана, кроме них в группе также были жители Индии, Непала и Бангладеш.

Одновременно были задержаны два водителя. Это 69-летний поляк и 49-летний литовец. Мужчины хотели незаконно переправить мигрантов в Западную Европу.

В отношении мужчин ведется дальнейшее расследование.

Это уже четвертый туннель, обнаруженный в этом году сотрудниками Подляского отделения Пограничной охраны.

Пограничники говорят, что благодаря сочетанию электронных и физических средств защиты удается быстро реагировать на попытки нарушить границу.

В начале декабря на белорусско-польской границе наблюдалось относительное затишье после того, как в середине ноября Польша решила восстановить работу пограничных переходов на границе с Белоруссией, включая Кузницу Белостоцкую - Брузги и Бобровники - Берестовицу.

 

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

