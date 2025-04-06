Вот как она излагает эту ситуацию в своем посте: "Тем, кто заметил Валерию, незаконно задекларировавшуюся в моей квартире. Заявление в Рижскую думу, отправили по адресу письмо Валерии, которая, разумеется, не ответила. Месяц - и ее выписали. Но это более долгий и сложный процесс, чем незаконно задекларироваться в чужом владении".

Ей отвечают, что месяц - не такой уж долгий срок, ссылаясь на примеры Великобритании, и что существующая система вполне логична. Однако Мурниеце недоумевает, почему нельзя сделать так, чтобы задекларироваться без разрешения хозяина было невозможно - "это решается одним щелчком мыши в интернете".

Есть и другие мнения по этому поводу:

- Хорошо, что ты [этот вопрос] решила, но интересно, в какой связи Рижская дума имеет право аннулировать чью-то декларацию. Тогда ведь можно устроить веселую схемку с реальным собственником квартиры, только надо подождать, пока тот отправится куда-нибудь надолго в отпуск, а за это время - бац, и по одному заявлению в Рижскую думу его вон!

- Честно, не понимаю, как возможно прописаться в чужой собственности без обоснования. Я ради интереса попробовала, не удалось.

- Да все обычно хорошо кончается, только вот собственнику квартиры приходится месяц платить за вывоз мусора этой неизвестной Валерии.

- Пакость в том, что для декларации в чужой собственности вообще напрягаться не нужно - заполни заявку, в графе "обоснование декларации" впиши, что хочешь, и дело сделано. Никто не информирует хозяина о таком факте, хотя надо бы.

- У нас уже дважды мужчины "индийского" (судя по имени) происхождения декларировались. Только успевай отслеживать и выписывать. Хотя с бюрократией надо бороться, такое суперупрощенное декларирование собственникам квартир выходит боком.