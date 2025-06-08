По опросам в Лиепае больше всего голосов может набрать партия мэра Ансиньша

Второе место с поддержкой 17,7% в Лиепае занимает Латвийское объединение регионов, третье место с 9,3% голосов - Национальное объединение. "Новое Единство" поддержали 4,5% лиепайчан, а "Согласие" получило 3,9% голосов избирателей.

Политическая сила "Латвия на первом месте" в Лиепае могла набрать 3,9% голосов, тогда как Русский союз Латвии - 3,7%. За партию "За стабильность!" могли проголосовать 2,4% жителей Лиепаи, а за политическую силу "За!" - 2,4% граждан. Еще 1,6% голосов могут набрать совместно стартовавшие партии "Суверенная власть" и "Объединение Младолатыши", а 0,4% голосов - Латвийская зеленая партия.

Надо принимать во внимание, что в этом году по сравнению с предыдущими выборами самоуправлений изменен порядок выборов и избиратели могли проголосовать на любом участке своего самоуправления. Эти изменения могли повлиять на результаты опроса.

В ходе опроса не были опрошены избиратели, проголосовавшие предварительно.

Методологическую поддержку в проведении опроса оказал центр исследований рынка и общественного мнения SKDS.

В ходе опроса у более чем 70 избирательных участков по принципу случайности анонимно были опрошены почти 6500 проголосовавших на выборах граждан в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе.