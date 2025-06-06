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Начинается вторая часть пьесы «Катастрофа airBaltic» — как это будет на сей раз: Pietiek

Редакция PRESS 6 июня, 2025 16:59

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

"В настоящее время ущерб от катастрофы airBaltic превышает 600 миллионов евро. Я добавил к этой сумме 50 миллионов евро, вложенных государством в облигации, которые вряд ли удастся вернуть. Итак, с одной стороны, как минимум 600 миллионов, а с другой — десяток чиновников. Хорошо оплачиваемые, отобранные на конкурсной основе чиновники. Все как на подбор. Только вот они некомпетентны или же халатны, и являются истинными виновниками катастрофы, - пишет Айвар Стракшас на Pietiek.com.

Отчет Государственного контроля ясно показывает, что совет airBaltic и ответственные чиновники Министерства сообщения плохо выполняли свою работу. Министры просто позировали на фоне airBaltic и помогали получать деньги для афер Гауса. Но это не новость. Сейчас главный вопрос – разразится ли следующая катастрофа.

Первую катастрофу вызвал непродуманный и неадекватный бизнес-план airBaltic. Результат известен – минус 600 миллионов.

Начинается вторая часть катастрофы — операция по спасению airBaltic. И тут есть три варианта - два катастрофических и плюс один рациональный. 

Первый: airBaltic ликвидируется. Убытки фиксируются, акционеры, налогоплательщики и кредиторы мирятся с убытками, активы переходят в руки владельцев облигаций.

Второй: решение о ликвидации принять не решаются, и airBaltic регулярно, каждый год, поддерживается сотен миллионами из бюджета. Математика проста — через четыре года будет уже миллиард, включая погашение облигаций за счет государственных средств или гарантий, либо банкротство.

Третий: если есть достаточные финансовые ресурсы, но как можно скорее с помощью государственных средств погасить облигации на сумму 380 миллионов и снять залог с активов, чтобы можно было свободно провести реорганизацию. Прекратить дальнейшую покупку самолетов, а также выделить не менее 100 миллионов на покрытие текущих обязательств.

В результате появляется возможность спасти airBaltic, вернуть потерянные 380 миллионов и что-то от продажи акций. Теоретически, при удачном стечении обстоятельств и профессиональном управлении можно значительно минимизировать убытки и, если экономика ЕС не преподнесет сюрпризов, возможно, даже выйти из убытков. IPO, в лучшем случае, в 2027 году, если в 2026 году удастся стабилизировать финансовое положение.

Но есть одно «но». Почему Министерство сообщения, совет и правление airBaltic вдруг должны начать работать профессионально?

Поэтому, скорее всего, спасение обернется еще большей катастрофой. Деньги выделят меньше, чем нужно, в правление, конечно, на конкурсной основе назначат кого-нибудь из своих профессиональных эффективных менеджеров, и на этом история airBaltic закончится.

Какой сценарий выберет правительство?

Катастрофа – кладбище.

Катастрофа – катастрофа – кладбище.

Катастрофа – огромный риск – ? (как пойдет, кладбище или «жили они долго и счастливо»).

Я бы поставил на второе. У нас есть сильные традиции и значительный опыт в возрождении мертвых лошадей.

P.S. Я не учитывал такие «мелочи», как невыполненные обязательства перед потенциальными пассажирами по проданным билетам и перед другими кредиторами. Это не будет убытком для государственного бюджета. На 31 марта капитал был отрицательным — минус 195 миллионов евро. Таким образом, это минимум, который потеряет кто-то другой, а не государство. Реальность будет гораздо суровее.

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