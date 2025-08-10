Лесные пожары бушуют на юге Европы на фоне рекордных температур

Во Франции в субботу около 1400 пожарных были мобилизованы в южном департаменте Од, чтобы предотвратить возобновление крупнейшего за последние десятилетия лесного пожара. Тем временем всем жителям было разрешено вернуться в свои дома.

Префект региона Кристиан Пуже заявил, что пожар удалось локализовать с четверга, после того как на этой неделе он сжег более 160 квадратных километров лесистой местности, известной своими винодельнями.

Все дороги были открыты, но власти ввели строгий запрет на посещение леса, сказал Пуже на пресс-конференции в субботу.

"Борьба продолжается, пожарные все еще работают над повторным возгоранием", - сказал он.

В результате пожара один человек погиб, 25 человек получили ранения, в том числе 19 пожарных, сказал Пуже.

Ожидается, что высокие температуры в ближайшие дни осложнят работу.

"Пожар не будет потушен полностью в течение нескольких недель", - сказал полковник Кристоф Маньи, директор департамента пожарных Ода, указав на несколько "горячих точек", за которыми ведется пристальное наблюдение.

Национальное метеорологическое агентство Франции Meteo France объявило в южной половине страны режим повышенной готовности из-за сильной жары: в субботу в департаменте Од температура достигала 39°C.

Пожары продолжаются в Испании и Греции

В субботу пожарные продолжали бороться с активным лесным пожаром в провинции Авила в центральной части Испании.

Он начался в пятницу. Испанское военное подразделение по чрезвычайным ситуациям (UME) работало всю ночь, пытаясь взять огонь под контроль и не допустить его приближения к дорогам и железнодорожным линиям.

В условиях, когда температура в некоторых районах Испании и Португалии достигает 39°C, риск возникновения пожаров чрезвычайно высок.

По данным испанской национальной метеорологической службы AEMET, нынешний период экстремальных температур продлится как минимум до следующей среды.

В Греции крупный лесной пожар, вспыхнувший в пятницу днем в Кератее, примерно в 40 километрах к юго-востоку от Афин, продолжал бушевать в восточной и южной Аттике до самой ночи, причинив значительный ущерб жилым домам и унеся жизнь одного человека.

Власти издали приказ об эвакуации, поскольку пламя приближалось к жилым районам, а пожарные боролись с огнем при сильном ветре.

По меньшей мере 260 пожарных работали над локализацией возгорания, а многочисленные добровольцы и гражданские лица оказывали им помощь в пострадавших районах.

Лесной пожар в Турции взят под контроль

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмакли, лесные пожары в центральных районах Канаккале и Байрамыча на западе страны в основном взяты под контроль.

Юмакли заявил, что пожарные команды работали всю ночь, чтобы остановить распространение огня. Он подтвердил, что оно остановлено и что работы по ликвидации последствий продолжаются.

Пожар, вспыхнувший в пятницу в районе деревни Йигитлер и распространившийся на лесной массив под воздействием сильного ветра, привел к эвакуации жителей деревень Сакакли, Ахметчели, Доганча, Зейтинли и Питирелли в целях предосторожности.

В общей сложности 654 жителя были переселены в безопасные зоны. Власти сообщили, что в рамках расследования причин пожаров были взяты под стражу четверо подозреваемых.

Новая реальность

В Южной Европе этим летом произошло уже несколько крупных пожаров. Ученые предупреждают, что изменение климата усугубляет частоту и интенсивность жары и засухи, делая регион более уязвимым для лесных пожаров.

На этой неделе Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) опубликовала отчет о влиянии экстремальной жары на окружающую среду.

В докладе говорится, что в период с 2000 по 2019 год экстремальные температуры ежегодно приводили к смерти от жары примерно 489 000 человек, причем 36% из них происходили в Европе.

В этом рекордно жарком июле в Турции был зафиксирован новый экстремальный национальный максимум - 50,5°C, говорится в докладе. В Швеции и Финляндии также наблюдались необычно длительные периоды температуры выше 30°C.

ВМО предупреждает, что странам необходимо действовать быстрее, чтобы адаптироваться к изменению климата и ограничить глобальное потепление в соответствии с Парижским соглашением 2015 года.

"Экстремальную жару иногда называют "тихим убийцей", но с сегодняшней наукой, данными и технологиями молчание больше не является оправданием. Каждую смерть от экстремальной жары можно предотвратить", - сказала заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

По оценкам организации, расширение систем предупреждения о жаре только в 57 странах может спасти около 100 000 жизней в год.

"Это не просто климатическая проблема, это чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения", - сказала Джой Шумаке-Гиллемот, руководитель совместной программы ВОЗ и ВМО "Климат и здоровье" и соруководитель Глобальной информационной сети по вопросам тепла и здоровья (GHHIN).