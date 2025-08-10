Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лесные пожары бушуют на юге Европы на фоне рекордных температур

Euronews 10 августа, 2025 14:08

Мир 0 комментариев

Франция, Испания, Греция и Турция борются с лесными пожарами - в результате новой волны жары температура воздуха превысила рекордные 42 градуса по Цельсию.
Пожарные борются с лесными пожарами по всей Южной Европе в условиях установившейся в регионе рекордной жары.

Во Франции в субботу около 1400 пожарных были мобилизованы в южном департаменте Од, чтобы предотвратить возобновление крупнейшего за последние десятилетия лесного пожара. Тем временем всем жителям было разрешено вернуться в свои дома.

Префект региона Кристиан Пуже заявил, что пожар удалось локализовать с четверга, после того как на этой неделе он сжег более 160 квадратных километров лесистой местности, известной своими винодельнями.

Все дороги были открыты, но власти ввели строгий запрет на посещение леса, сказал Пуже на пресс-конференции в субботу.

"Борьба продолжается, пожарные все еще работают над повторным возгоранием", - сказал он.

 В результате пожара один человек погиб, 25 человек получили ранения, в том числе 19 пожарных, сказал Пуже.

Ожидается, что высокие температуры в ближайшие дни осложнят работу.

"Пожар не будет потушен полностью в течение нескольких недель", - сказал полковник Кристоф Маньи, директор департамента пожарных Ода, указав на несколько "горячих точек", за которыми ведется пристальное наблюдение.

Национальное метеорологическое агентство Франции Meteo France объявило в южной половине страны режим повышенной готовности из-за сильной жары: в субботу в департаменте Од температура достигала 39°C.

Пожары продолжаются в Испании и Греции

В субботу пожарные продолжали бороться с активным лесным пожаром в провинции Авила в центральной части Испании.

Он начался в пятницу. Испанское военное подразделение по чрезвычайным ситуациям (UME) работало всю ночь, пытаясь взять огонь под контроль и не допустить его приближения к дорогам и железнодорожным линиям.

В условиях, когда температура в некоторых районах Испании и Португалии достигает 39°C, риск возникновения пожаров чрезвычайно высок.

По данным испанской национальной метеорологической службы AEMET, нынешний период экстремальных температур продлится как минимум до следующей среды.

 В Греции крупный лесной пожар, вспыхнувший в пятницу днем в Кератее, примерно в 40 километрах к юго-востоку от Афин, продолжал бушевать в восточной и южной Аттике до самой ночи, причинив значительный ущерб жилым домам и унеся жизнь одного человека.

Власти издали приказ об эвакуации, поскольку пламя приближалось к жилым районам, а пожарные боролись с огнем при сильном ветре.

По меньшей мере 260 пожарных работали над локализацией возгорания, а многочисленные добровольцы и гражданские лица оказывали им помощь в пострадавших районах.

Лесной пожар в Турции взят под контроль

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмакли, лесные пожары в центральных районах Канаккале и Байрамыча на западе страны в основном взяты под контроль.

Юмакли заявил, что пожарные команды работали всю ночь, чтобы остановить распространение огня. Он подтвердил, что оно остановлено и что работы по ликвидации последствий продолжаются.

Пожар, вспыхнувший в пятницу в районе деревни Йигитлер и распространившийся на лесной массив под воздействием сильного ветра, привел к эвакуации жителей деревень Сакакли, Ахметчели, Доганча, Зейтинли и Питирелли в целях предосторожности.

В общей сложности 654 жителя были переселены в безопасные зоны. Власти сообщили, что в рамках расследования причин пожаров были взяты под стражу четверо подозреваемых.

 Новая реальность

В Южной Европе этим летом произошло уже несколько крупных пожаров. Ученые предупреждают, что изменение климата усугубляет частоту и интенсивность жары и засухи, делая регион более уязвимым для лесных пожаров.

На этой неделе Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) опубликовала отчет о влиянии экстремальной жары на окружающую среду.

В докладе говорится, что в период с 2000 по 2019 год экстремальные температуры ежегодно приводили к смерти от жары примерно 489 000 человек, причем 36% из них происходили в Европе.

В этом рекордно жарком июле в Турции был зафиксирован новый экстремальный национальный максимум - 50,5°C, говорится в докладе. В Швеции и Финляндии также наблюдались необычно длительные периоды температуры выше 30°C.

ВМО предупреждает, что странам необходимо действовать быстрее, чтобы адаптироваться к изменению климата и ограничить глобальное потепление в соответствии с Парижским соглашением 2015 года.

"Экстремальную жару иногда называют "тихим убийцей", но с сегодняшней наукой, данными и технологиями молчание больше не является оправданием. Каждую смерть от экстремальной жары можно предотвратить", - сказала заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

По оценкам организации, расширение систем предупреждения о жаре только в 57 странах может спасти около 100 000 жизней в год.

"Это не просто климатическая проблема, это чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения", - сказала Джой Шумаке-Гиллемот, руководитель совместной программы ВОЗ и ВМО "Климат и здоровье" и соруководитель Глобальной информационной сети по вопросам тепла и здоровья (GHHIN).

0 комментариев
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать