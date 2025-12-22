«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Риекст бравадно восхвалял нападавшего и заявлял, что «грязные индийские отбросы и прочий мусор в Латвии часто получают по заслугам, потому что парни наконец-то собрались с духом». Он также призывал других людей «дубасить и бить этот мусор, потому что эти отбросы, как ковид, завезены сверху», чтобы настоящим латышам жилось ещё «хуже».

Кроме того, он пообещал «смельчакам» собрать деньги на случай, если полиции всё же удастся их задержать.

В отделе по связям с общественностью VP агентству LETA сообщили, что заявление в полицию в связи с избиением человека не поступало. В таком случае правоохранительные органы призывают возможного пострадавшего обратиться в полицию. Правоохранители также призывают жителей в подобных ситуациях, заметив, что в отношении кого-то совершается преступление, не оставаться равнодушными, а незамедлительно звонить в полицию по телефону 112.

Одновременно, рассматривая опубликованное в социальных сетях видео с высказываниями данного лица, в полиции начата ведомственная проверка по факту возможного разжигания ненависти.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Рижский городской суд принял решение о заключении под стражу и объявил в розыск обвиняемого по уголовному делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле на улице Меркеля в Риге Эрнеста Риекстса.

Рассмотрение дела было приостановлено, поскольку Риекст не является на судебные заседания. После пожара он привлёк к себе внимание обещаниями основать «Новую Латвию» где-то на Фиджи, а также участием в новозеландском реалити-шоу «Border Patrol», где было показано, как из-за криминального прошлого его не впустили в Новую Зеландию.

В конце 2023 года Государственная служба безопасности возбудила против него уголовный процесс по фактам возможного прославления и оправдания преступлений, совершённых Россией в Украине, а также за действия, направленные на разжигание национальной и этнической ненависти и вражды.

По делу о пожаре в хостеле обвиняемыми являются Риекст, упоминаемый как фактический владелец хостела, и его брат Андрей Гайлис, которому принадлежали помещения, в которых располагался хостел. В 2021 году в результате пожара в хостеле погибли девять человек.