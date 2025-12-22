«В этом году мы наконец приняли демографический план — он касается вопросов жилья, образования и здравоохранения. Принятый бюджет ориентирован на семьи. Конечно, удалось не всё, но достигнуто многое. Например, предложение Министерства экономики о том, что впредь в регионах финансовое учреждение “Altum” будет выдавать кредиты до 75 000 евро непосредственно молодым семьям.

В демографическом плане семьи указали, что на первом месте всегда стоит жилищный вопрос — где мы будем жить? Второй вопрос — это пособия, и в новом бюджете нам удалось увеличить единовременное пособие при рождении ребёнка с 421 евро до 600 евро, удалось повысить пособие по уходу за ребёнком, поскольку его получают все, в том числе те, кто не делал социальных взносов: если ранее оно составляло 171 евро, то теперь будет 298 евро. При этом каждые два года эта сумма будет индексироваться, поэтому мы прогнозируем, что через два года она составит уже около 300 евро», — отметил в программе TV24 «Uz līnijas» министр благосостояния Рейнис Узулниекс (ZZS).

Поправки к Закону о государственных социальных пособиях предусматривают, что впредь пособие по уходу за ребёнком будет выплачиваться до достижения ребёнком возраста 1,5 года вместо прежних двух лет. Одновременно размер пособия увеличится с 171 евро в месяц до 298 евро в месяц. Для детей, родившихся до 2 ноября следующего года, пособие будет продолжать выплачиваться и в период с полутора до двух лет, в размере 42,69 евро — как и ранее в этот период.

Изменения коснутся и государственного семейного пособия для обучающихся детей. А именно, пособие на ребёнка в возрасте от 16 до 20 лет можно будет получать также в том случае, если ребёнок обучается в колледже или очно учится в высшем учебном заведении и не состоит в браке. Таким образом, для семей, чьи дети учатся в университетах или колледжах, выплата пособия будет восстановлена и продолжится до достижения 20-летнего возраста. В настоящее время пособие выплачивается за детей, обучающихся в средней школе или профессиональном учебном заведении.

Со следующего года увеличится и единовременное пособие при рождении ребёнка — оно составит 600 евро. В настоящее время размер этого пособия равен 421,17 евро.

Также будет увеличено пособие опекуну на содержание ребёнка: за ребёнка до семи лет оно составит 390 евро в месяц вместо нынешних 215 евро, а за ребёнка в возрасте от семи до 18 лет — 468 евро в месяц вместо нынешних 258 евро.

Повышено также вознаграждение за уход за ребёнком, подлежащим усыновлению: с 2026 года оно составит 1041 евро в месяц — 70% от средней в стране зарплаты, с которой уплачиваются взносы социального страхования. Если вознаграждение было назначено уже в 2025 году и его выплата продолжится и в следующем году, размер составит до 956 евро в месяц. В настоящее время минимальный размер этого вознаграждения равен 171 евро в месяц.

Также увеличено вознаграждение за выполнение обязанностей опекуна. Со следующего года оно запланировано в размере 298 евро в месяц вместо нынешних 54,07 евро. Поправками к закону о государственном социальном страховании предусмотрено, что за неработающих опекунов из основного государственного бюджета будут осуществляться обязательные взносы на пенсионное, страхование от безработицы и по инвалидности.

Повышены и пособия при усыновлении: со следующего года за ребёнка до семи лет они составят 195 евро в месяц вместо нынешних 107,5 евро, а за ребёнка в возрасте от семи до 18 лет пособие планируется в размере 234 евро в месяц вместо нынешних 129 евро. В свою очередь, единовременное пособие при усыновлении ребёнка увеличится с нынешних 1422,87 евро до 2433 евро.

В то же время поправками к закону о страховании материнства и болезни установлено, что и в следующем году родительское пособие для работающих родителей сохранится на прежнем уровне — 75%.

Для совершенствования мер материальной поддержки семей с детьми в следующем году предусмотрено дополнительное финансирование в общем объёме 42 млн евро, а на меры поддержки детей, находящихся во внесемейном уходе, — 24,1 млн евро.