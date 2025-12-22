Для Латвии не сделают исключение? В ЕС утвержден механизм по приему мигрантов

Совет ЕС утвердил решение о создании первого резерва солидарности на 2026 год, который является частью реализации механизма солидарности Пакта ЕС о миграции и убежище, сообщили в МВД. Как заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис, представители МВД воздержались при голосовании по этому вопросу с учетом национальной ситуации и существующих вызовов для безопасности на внешней границе ЕС.

Механизм солидарности предполагает участие государств ЕС в совместном управлении ситуацией с миграцией и оказание поддержки странам, которые сталкиваются с повышенным давлением миграции. Несмотря на то, что, помимо Латвии, решение не поддержали еще пять стран, оно было утверждено большинством голосов.

МВД продолжит диалог по применению в рамках механизма солидарности исключений для Латвии, так как она уже вносит значительный вклад в общую безопасность ЕС, защищая внешнюю границу ЕС и НАТО от гибридных угроз со стороны России и Беларуси, вкладывая значительные ресурсы в укрепление границы и оказывая поддержку гражданам Украины.

Латвия планирует внести свой вклад в механизм солидарности, используя альтернативные меры поддержки для снижения миграционной нагрузки и предоставляя экспертные знания или техническую помощь. МВД подчеркивает, что Латвия не будет участвовать в перемещении лиц.

В ноябре этого года Европейская комиссия представила доклад о прогнозах миграции на 2026 год и распределении государств ЕС по категориям в зависимости от миграционного давления. Первоначально Латвия вместе с Литвой и другими странами была отнесена к группе стран "с риском миграционного давления", что предусматривает приоритетный доступ к поддержке, предоставляемой агентствами ЕС.

Ни к одной из стран ЕС не применяется автоматическое исключение из механизма солидарности, однако все государства имеют право запрашивать такие исключения.

К решению Совета ЕС о создании первого резерва солидарности по инициативе Латвии добавлена отдельная декларация, фиксирующая ситуацию Латвии, задачи по обеспечению безопасности и ограниченность национальных ресурсов. Декларация является обоснованием для применения к Латвии исключений.

Новый Пакт ЕС о миграции и убежище направлен на упорядочение системы миграции ЕС, включая механизмы, препятствующие попыткам незаконного проникновения мигрантов в европейские страны. Механизм резерва солидарности обязателен для всех стран ЕС: каждое государство должно выбрать - принять определенное число мигрантов из другой страны ЕС или оказывать этим странам финансовую поддержку.

Польша уже получила исключение по участию в этом механизме, и ряд латвийских политиков выразил надежду, что МВД Латвии также сумеет добиться аналогичных исключений.