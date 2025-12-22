Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Для Латвии не сделают исключение? В ЕС утвержден механизм по приему мигрантов

© LETA 22 декабря, 2025 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

 Совет Европейского союза (ЕС) в понедельник утвердил предварительное соглашение о механизме солидарности по приему ищущих убежища в рамках Пакта ЕС о миграции и убежище, однако латвийское Министерство внутренних дел (МВД) намерено продолжать переговоры, чтобы добиться для Латвии применения исключений.

Совет ЕС утвердил решение о создании первого резерва солидарности на 2026 год, который является частью реализации механизма солидарности Пакта ЕС о миграции и убежище, сообщили в МВД. Как заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис, представители МВД воздержались при голосовании по этому вопросу с учетом национальной ситуации и существующих вызовов для безопасности на внешней границе ЕС.

Механизм солидарности предполагает участие государств ЕС в совместном управлении ситуацией с миграцией и оказание поддержки странам, которые сталкиваются с повышенным давлением миграции. Несмотря на то, что, помимо Латвии, решение не поддержали еще пять стран, оно было утверждено большинством голосов.

МВД продолжит диалог по применению в рамках механизма солидарности исключений для Латвии, так как она уже вносит значительный вклад в общую безопасность ЕС, защищая внешнюю границу ЕС и НАТО от гибридных угроз со стороны России и Беларуси, вкладывая значительные ресурсы в укрепление границы и оказывая поддержку гражданам Украины.

Латвия планирует внести свой вклад в механизм солидарности, используя альтернативные меры поддержки для снижения миграционной нагрузки и предоставляя экспертные знания или техническую помощь. МВД подчеркивает, что Латвия не будет участвовать в перемещении лиц.

В ноябре этого года Европейская комиссия представила доклад о прогнозах миграции на 2026 год и распределении государств ЕС по категориям в зависимости от миграционного давления. Первоначально Латвия вместе с Литвой и другими странами была отнесена к группе стран "с риском миграционного давления", что предусматривает приоритетный доступ к поддержке, предоставляемой агентствами ЕС.

Ни к одной из стран ЕС не применяется автоматическое исключение из механизма солидарности, однако все государства имеют право запрашивать такие исключения.

К решению Совета ЕС о создании первого резерва солидарности по инициативе Латвии добавлена отдельная декларация, фиксирующая ситуацию Латвии, задачи по обеспечению безопасности и ограниченность национальных ресурсов. Декларация является обоснованием для применения к Латвии исключений.

Новый Пакт ЕС о миграции и убежище направлен на упорядочение системы миграции ЕС, включая механизмы, препятствующие попыткам незаконного проникновения мигрантов в европейские страны. Механизм резерва солидарности обязателен для всех стран ЕС: каждое государство должно выбрать - принять определенное число мигрантов из другой страны ЕС или оказывать этим странам финансовую поддержку.

Польша уже получила исключение по участию в этом механизме, и ряд латвийских политиков выразил надежду, что МВД Латвии также сумеет добиться аналогичных исключений.

"Я живу в Великобритании, в Латвию приезжаю пару раз в год. И каждый раз испытываю шок. Вы живете в раю. Здесь есть пространство. Широкие дороги, нормальные квартиры, комнаты, в которых не нужно тесниться. Не то что в Великобритании, где все живут как сельди в бочке, - пишет девушка под ником peetersonek в Threads.

Комментируя повышение с нового года на 16% (5% до 21%) ставки НДС на печатную продукцию на русском языке, включая СМИ и книги, издающиеся в Латвии, президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе «Kāpēc» на Delfi TV заявил, что решение неидеально, и выразил сомнение в его моральной последовательности.

Сумасшедшие водители - беда латвийских дорог. Гатис зафиксировал выходку очередного такого идиота на плотине Рижской ГЭС. Смотрите сами. 

"5 декабря этого года США опубликовали документ, представляющий собой стратегию национальной безопасности. Американцы жестко констатируют, что Европа продолжает терять свое доминирующее положение в мире, находится на грани исчезновения и актуальным является вопрос, может ли Европа вообще быть долгосрочным партнером, - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com.

Сейм в среду принял ряд поправок к законам, предусматривающих увеличение поддержки семей с детьми со следующего года. Законопроекты связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и законом о бюджетных рамках на последующие три года. Что же изменится?

Идейная вдохновительница движения дерусификации, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) на своей странице в Твиттере/X написала, что у русскоязычных граждан Латвии никогда не получится стать латышами, хотя они этого, якобы хотят.

