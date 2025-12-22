Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё

Основатель и глава Ruut Андрис Клявинскис с самого начала подчёркивал, что ключевым отличием сервиса станет «человечное отношение». Компания планировала начать работу в Риге, Пририжье и Юрмале, а затем выйти и на другие города страны. Платформа позиционировалась как модель, в рамках которой водители могли бы работать как индивидуальные предприниматели. Клявинскис также отмечал, что в такси периодически возникают проблемы с поведением водителей, включая игнорирование государственного языка, и уверял, что такие случаи будут оперативно решаться. Тарифы, по его словам, должны были быть на уровне рынка, а появление Ruut — скорее сдерживать рост цен, чем стимулировать его.

На практике проект оказался недолговечным. По данным LVTNDDO, сервис просуществовал около двух месяцев и затем «пропал под предлогом технических неполадок». В отраслевой организации отмечают, что ещё на этапе запуска вызывали сомнения и сама структура проекта, и источники его финансирования. Кроме того, поведение компании на рынке называли агрессивным — в частности, речь шла о переманивании водителей с использованием баз данных конкурентов. В результате, как считают в LVTNDDO, реализовался типичный сценарий «краткосрочного проекта»: быстрый набор команды, активные вложения в рекламу — и столь же быстрое сворачивание бизнеса.

В организации подчёркивают, что уход Ruut лишь усугубляет проблему концентрации рынка: фактически сохраняется доминирование одного крупного игрока, водители становятся всё более уставшими и разочарованными, а у пассажиров так и не появляется стабильной альтернативы. По мнению LVTNDDO, системные проблемы отрасли невозможно решить громкими PR-заявлениями — для этого необходимы прозрачная структура собственности, ответственность перед налогоплательщиками и реальное, долгосрочное присутствие на рынке. В противном случае «новые игроки» будут продолжать появляться шумно и исчезать так же быстро.