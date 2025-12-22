Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё

22 декабря, 2025

LETA

Компани Ruut эффектно заявила о себе на латвийском рынке такси, пообещав «человечный подход» и быстрое расширение за пределы Риги. Однако уже через два месяца после старта компания объявила о прекращении работы, объяснив это «техническими причинами». В Латвийской организации работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO) такую развязку считают вполне ожидаемой.

Основатель и глава Ruut Андрис Клявинскис с самого начала подчёркивал, что ключевым отличием сервиса станет «человечное отношение». Компания планировала начать работу в Риге, Пририжье и Юрмале, а затем выйти и на другие города страны. Платформа позиционировалась как модель, в рамках которой водители могли бы работать как индивидуальные предприниматели. Клявинскис также отмечал, что в такси периодически возникают проблемы с поведением водителей, включая игнорирование государственного языка, и уверял, что такие случаи будут оперативно решаться. Тарифы, по его словам, должны были быть на уровне рынка, а появление Ruut — скорее сдерживать рост цен, чем стимулировать его.

На практике проект оказался недолговечным. По данным LVTNDDO, сервис просуществовал около двух месяцев и затем «пропал под предлогом технических неполадок». В отраслевой организации отмечают, что ещё на этапе запуска вызывали сомнения и сама структура проекта, и источники его финансирования. Кроме того, поведение компании на рынке называли агрессивным — в частности, речь шла о переманивании водителей с использованием баз данных конкурентов. В результате, как считают в LVTNDDO, реализовался типичный сценарий «краткосрочного проекта»: быстрый набор команды, активные вложения в рекламу — и столь же быстрое сворачивание бизнеса.

В организации подчёркивают, что уход Ruut лишь усугубляет проблему концентрации рынка: фактически сохраняется доминирование одного крупного игрока, водители становятся всё более уставшими и разочарованными, а у пассажиров так и не появляется стабильной альтернативы. По мнению LVTNDDO, системные проблемы отрасли невозможно решить громкими PR-заявлениями — для этого необходимы прозрачная структура собственности, ответственность перед налогоплательщиками и реальное, долгосрочное присутствие на рынке. В противном случае «новые игроки» будут продолжать появляться шумно и исчезать так же быстро.

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом
Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом (7)

«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок
«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?
«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Древняя болезнь поднимает голову? В Европе выявлены случаи проказы

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

