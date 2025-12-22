В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

Браже заявила в социальных сетях, что союзники сохраняют верность друг другу и общим интересам безопасности. Также министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что решения по вопросам, касающимся Гренландия, должны приниматься Данией и самой Гренландией.

Как уже сообщалось, Дания вызвала посла США, реагируя на решение Трампа назначить специального посланника по вопросам Гренландии, сообщил в понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

В воскресенье Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джефф Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии — автономной территории Дании. В понедельник Ларс Лёкке Расмуссен раскритиковал этот шаг и призвал Вашингтон уважать суверенитет Дании.

В понедельник Трамп на платформе Truth Social заявил, что Лэндри "понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет твердо отстаивать интересы нашей страны — в интересах безопасности и выживания наших союзников и, конечно, всего мира".

В ответ Трампу Лэндри написал на платформе X: "Для меня честь служить вам в этой добровольной должности, чтобы Гренландия стала частью США".

Министр иностранных дел Дании в интервью телеканалу TV2 заявил, что это назначение и подобные высказывания являются "совершенно неприемлемыми", и сообщил, что его ведомство в ближайшие дни вызовет посла США, "чтобы получить разъяснения".

"Пока у нас в Дании существует королевство, состоящее из Дании, Фарерских островов и Гренландии, мы не можем принимать попытки подрыва нашего суверенитета", — подчеркнул он.

Премьер-министр Гренландия Йенс‑Фредерик Нильсен в свою очередь отметил, что это назначение "ничего не меняет для нас здесь, на месте".

"Мы сами будем определять свое будущее. Гренландия — это наша страна", — написал он на платформе Facebook, добавив: "Гренландия принадлежит жителям Гренландии, и территориальная целостность должна уважаться".

Большинство жителей Гренландии хотят, чтобы остров стал независимым от Дания, но не желают, чтобы он стал частью США, свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, проведённых в январе.

Руководители как Дании, так и Гренландии неоднократно подчеркивали, что Гренландия не продается и что именно она сама будет решать свое будущее.