-Также читаю умные суждения и восторженные отзывы многих людей о том, почему у меня не все получилось так гладко, как планировалось.

Ясно видно, что большая часть латвийского общества переняла типичную ментальность и позицию чиновников — оценивать, критиковать, контролировать и осуждать тех, кто хотя бы пытается что-то сделать. Потому что, конечно, опять ничего не получилось достаточно идеально и безупречно, как должно было бы.

Эти люди сами никогда ничего не создавали и не собираются этого делать. Они всегда будут только критиковать тех, кто хотя бы пытается.

А если кто-то проявляет инициативу, то этим он подписывает себе смертный приговор в глазах критиков и оценщиков.

Это типичное бюрократическое мышление, что все должно происходить без ошибок и по-другому вообще нельзя двигаться, как вирус захватило умы здесь.

Ну что ж, будем надеяться на ту часть общества, которая еще состоит из живых людей. Ведь живые люди и называются живыми потому, что они ошибаются.

В Латвии мы все немного находимся внутри такого низкопробного фильма Netflix, где роботоподобные «правильные» люди захватили власть.

Если посмотреть на манеру речи и модели поведения, которые используют представители "Нового единства" & Co, то они ведут себя немного как роботы с искусственным интеллектом.

Речи и высказывания Силини, Ринкевича и их последователей можно написать с помощью программы искусственного интеллекта, и никто не почувствует разницы. Другое дело, что у нас пока дело касается самых низкокачественных, «роботов» первого поколения. Затем придут другие. С ними будет уже сложнее.

Кто знает, может быть, это последний шанс для живых людей Латвии подняться и устроить бунт против «правильных и серых», которые всегда знают, как нужно поступать, и которые больше всего на свете боятся ошибиться.

Поэтому они всегда будут на последнем месте.