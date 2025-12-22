Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Декабря Завтра: Saulvedis
Доступность

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти (1)

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 09:46

Важно 1 комментариев

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

-Также читаю умные суждения и восторженные отзывы многих людей о том, почему у меня не все получилось так гладко, как планировалось.

Ясно видно, что большая часть латвийского общества переняла типичную ментальность и позицию чиновников — оценивать, критиковать, контролировать и осуждать тех, кто хотя бы пытается что-то сделать. Потому что, конечно, опять ничего не получилось достаточно идеально и безупречно, как должно было бы.

Эти люди сами никогда ничего не создавали и не собираются этого делать. Они всегда будут только критиковать тех, кто хотя бы пытается.

А если кто-то проявляет инициативу, то этим он подписывает себе смертный приговор в глазах критиков и оценщиков.

Это типичное бюрократическое мышление, что все должно происходить без ошибок и по-другому вообще нельзя двигаться, как вирус захватило умы здесь.

Ну что ж, будем надеяться на ту часть общества, которая еще состоит из живых людей. Ведь живые люди и называются живыми потому, что они ошибаются.

В Латвии мы все немного находимся внутри такого низкопробного фильма Netflix, где роботоподобные «правильные» люди захватили власть.

Если посмотреть на манеру речи и модели поведения, которые используют представители "Нового единства" & Co, то они ведут себя немного как роботы с искусственным интеллектом.

Речи и высказывания Силини, Ринкевича и их последователей можно написать с помощью программы искусственного интеллекта, и никто не почувствует разницы. Другое дело, что у нас пока дело касается самых низкокачественных, «роботов» первого поколения. Затем придут другие. С ними будет уже сложнее.

Кто знает, может быть, это последний шанс для живых людей Латвии подняться и устроить бунт против «правильных и серых», которые всегда знают, как нужно поступать, и которые больше всего на свете боятся ошибиться.

Поэтому они всегда будут на последнем месте.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера
Важно

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Европа умирает, и это видят все, кроме европейцев: Pietiek
Важно

Европа умирает, и это видят все, кроме европейцев: Pietiek

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом
Важно

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов (1)

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 1 комментариев

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Читать
Загрузка

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию (1)

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Читать

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен (1)

Новости Латвии 13:55

Новости Латвии 1 комментариев

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

Читать

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки (1)

Важно 13:50

Важно 1 комментариев

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

Читать

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии (1)

Новости Латвии 13:39

Новости Латвии 1 комментариев

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Читать

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink (1)

Мир 13:38

Мир 1 комментариев

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

Читать

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу (1)

Наука 13:33

Наука 1 комментариев

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

Читать