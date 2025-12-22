Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вы в Латвии живёте как в раю! Природа, простор»: пост латышки из Британии вызвал некоторое недоумение

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 21:07

Важно 0 комментариев

Mežs un Lilastes ezers.

"Я живу в Великобритании, в Латвию приезжаю пару раз в год. И каждый раз испытываю шок. Вы живете в раю. Здесь есть пространство. Широкие дороги, нормальные квартиры, комнаты, в которых не нужно тесниться. Не то что в Великобритании, где все живут как сельди в бочке, - пишет девушка под ником peetersonek в Threads.

Чистые улицы без мусора. Никакой сумасшедшей суеты и спокойствие, которое не купишь за деньги. 30 минут от Риги и ты в природе, не в «парке», а в настоящей природе. Цены в магазинах похожи на британские, но аренда и счета — значительно ниже. Зарплаты почти на том же уровне. Еда такая вкусная! Латвия – это . И я хочу добавить – я не сравниваю минимальную зарплату в Великобритании и Латвии, там как есть. Я говорю об уровне корпоративных/офисных работников и т. д. с образованием".

Прочитав это народ, видимо, оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что нет... Латвия не изменилась внезапно за те полминуты, что ушло на чтение и осознание написанного. А потом выдал в ответ:  

-Нет, это же п..ц, да? зарплаты почти на том же уровне??? серьезно??? Где? я хочу зарплату на том же уровне. и почему ты не едешь сюда, в рай? зачем тогда жить в этой ужасной бочке?

-Зарплаты на том же уровне Я живу на Северо-Западе (Британии), здесь так много работы, что я могу уйти со своей работы и завтра утром пойти работать в другое место. Женщины зарабатывают НАМНОГО лучше в Великобритании, чем в Латвии. В Латвии, за пределами Риги, у женщин не так много вариантов работы. Какая-то социальная работа или продавец. Возможности и гарантии, что не придется считать каждую копейку, в Великобритании выше.

-В какой Латвии вы были, если это не секрет???

-Может быть, стоило начать с того, что «я живу в Лондоне». Ведь нельзя сравнивать один из крупнейших городов Европы с Ригой... или Латвией. Великобритания настолько огромна, что можно жить, где хочешь, и если у тебя есть образование, то и на природе, и работать удаленно, как это делают сотни тысяч людей после ковида. Не спорю, что в Латвии есть классные вещи, но говорить, что в Великобритании нужно долго искать природу... да ладно, даже Лондон полон природы, если знаешь, где искать, не говоря уж о том, что можно увидеть за пределами Лондона. Есть и широкие дороги, и свежий воздух, и природа, и пространство.

Но были и те, кто поддержал девушку: 

-Добавим (к прелестям Латвии) натуральные продукты по разумным ценам, свободный доступ к рекам, озерам, лесам и морю. Больший выбор продуктов в магазинах, врачи, которые знают больше лекарств, чем один парацетамол. ID-карты, а не старые счета, чтобы подтвердить место жительства, дешевые билеты на поезд... и т. д. Жители Латвии видят только большие цифры в зарплатах, не имея ни малейшего представления, куда они исчезают в конце месяца.

Но и ей немедля ответили: 

-В Великобритании также можно купить натуральные продукты за копейки (например, овощи по £0,05/кг), есть свободный доступ к рекам, озерам, лесам и морю, не говоря уже о горах. Место жительства можно подтвердить водительскими правами, так как адрес указан в правах. Билеты на поезд, возможно, не самые дешевые, но зато поезда самые новые (по крайней мере, на моих маршрутах). Утверждение, что в Великобритании природа недоступна, просто абсурдно, я даже живя в Лондоне регулярно хожу в горы и в походы.

...Ну, а вы что скажете? 

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?
«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

«Самое печальное, что даже смертная казнь для такого ничего не значит»: народ о камикадзе за рулём (ВИДЕО)
«Самое печальное, что даже смертная казнь для такого ничего не значит»: народ о камикадзе за рулём (ВИДЕО)

«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок
«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок (1)

Ринкевич сомневается в «моральной последовательности» повышения НДС на русскую прессу Латвии, но…

Комментируя повышение с нового года на 16% (5% до 21%) ставки НДС на печатную продукцию на русском языке, включая СМИ и книги, издающиеся в Латвии, президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе «Kāpēc» на Delfi TV заявил, что решение неидеально, и выразил сомнение в его моральной последовательности.

«Самое печальное, что даже смертная казнь для такого ничего не значит»: народ о камикадзе за рулём (ВИДЕО)

Сумасшедшие водители - беда латвийских дорог. Гатис зафиксировал выходку очередного такого идиота на плотине Рижской ГЭС. Смотрите сами. 

Европа умирает, и это видят все, кроме европейцев: Pietiek

"5 декабря этого года США опубликовали документ, представляющий собой стратегию национальной безопасности. Американцы жестко констатируют, что Европа продолжает терять свое доминирующее положение в мире, находится на грани исчезновения и актуальным является вопрос, может ли Европа вообще быть долгосрочным партнером, - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com.

«По 75 000 евро молодым семьям»: министр щедр на «подарки» в Новый год

Сейм в среду принял ряд поправок к законам, предусматривающих увеличение поддержки семей с детьми со следующего года. Законопроекты связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и законом о бюджетных рамках на последующие три года. Что же изменится?

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом

Идейная вдохновительница движения дерусификации, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) на своей странице в Твиттере/X написала, что у русскоязычных граждан Латвии никогда не получится стать латышами, хотя они этого, якобы хотят.

Для Латвии не сделают исключение? В ЕС утвержден механизм по приему мигрантов

 Совет Европейского союза (ЕС) в понедельник утвердил предварительное соглашение о механизме солидарности по приему ищущих убежища в рамках Пакта ЕС о миграции и убежище, однако латвийское Министерство внутренних дел (МВД) намерено продолжать переговоры, чтобы добиться для Латвии применения исключений.

