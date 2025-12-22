«Вы в Латвии живёте как в раю! Природа, простор»: пост латышки из Британии вызвал некоторое недоумение

Чистые улицы без мусора. Никакой сумасшедшей суеты и спокойствие, которое не купишь за деньги. 30 минут от Риги и ты в природе, не в «парке», а в настоящей природе. Цены в магазинах похожи на британские, но аренда и счета — значительно ниже. Зарплаты почти на том же уровне. Еда такая вкусная! Латвия – это . И я хочу добавить – я не сравниваю минимальную зарплату в Великобритании и Латвии, там как есть. Я говорю об уровне корпоративных/офисных работников и т. д. с образованием".

Прочитав это народ, видимо, оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что нет... Латвия не изменилась внезапно за те полминуты, что ушло на чтение и осознание написанного. А потом выдал в ответ:

-Нет, это же п..ц, да? зарплаты почти на том же уровне??? серьезно??? Где? я хочу зарплату на том же уровне. и почему ты не едешь сюда, в рай? зачем тогда жить в этой ужасной бочке?

-Зарплаты на том же уровне Я живу на Северо-Западе (Британии), здесь так много работы, что я могу уйти со своей работы и завтра утром пойти работать в другое место. Женщины зарабатывают НАМНОГО лучше в Великобритании, чем в Латвии. В Латвии, за пределами Риги, у женщин не так много вариантов работы. Какая-то социальная работа или продавец. Возможности и гарантии, что не придется считать каждую копейку, в Великобритании выше.

-В какой Латвии вы были, если это не секрет???

-Может быть, стоило начать с того, что «я живу в Лондоне». Ведь нельзя сравнивать один из крупнейших городов Европы с Ригой... или Латвией. Великобритания настолько огромна, что можно жить, где хочешь, и если у тебя есть образование, то и на природе, и работать удаленно, как это делают сотни тысяч людей после ковида. Не спорю, что в Латвии есть классные вещи, но говорить, что в Великобритании нужно долго искать природу... да ладно, даже Лондон полон природы, если знаешь, где искать, не говоря уж о том, что можно увидеть за пределами Лондона. Есть и широкие дороги, и свежий воздух, и природа, и пространство.

Но были и те, кто поддержал девушку:

-Добавим (к прелестям Латвии) натуральные продукты по разумным ценам, свободный доступ к рекам, озерам, лесам и морю. Больший выбор продуктов в магазинах, врачи, которые знают больше лекарств, чем один парацетамол. ID-карты, а не старые счета, чтобы подтвердить место жительства, дешевые билеты на поезд... и т. д. Жители Латвии видят только большие цифры в зарплатах, не имея ни малейшего представления, куда они исчезают в конце месяца.

Но и ей немедля ответили:

-В Великобритании также можно купить натуральные продукты за копейки (например, овощи по £0,05/кг), есть свободный доступ к рекам, озерам, лесам и морю, не говоря уже о горах. Место жительства можно подтвердить водительскими правами, так как адрес указан в правах. Билеты на поезд, возможно, не самые дешевые, но зато поезда самые новые (по крайней мере, на моих маршрутах). Утверждение, что в Великобритании природа недоступна, просто абсурдно, я даже живя в Лондоне регулярно хожу в горы и в походы.

...Ну, а вы что скажете?