Пусть KNAB проверит: Фонд интеграции под подозрением в торговле влиянием

«Особенно тревожными являются случаи, когда в состав совета SIF входят лица, имеющие прямые или косвенные связи с партией „Прогрессивные“»:

Иене Реине-Митева, представляющая сектор неправительственных организаций в совете SIF, в настоящее время работает в офисе заместителя председателя Сейма Антонины Ненашевой («Прогрессивные»), что вызывает вопросы о её независимости и объективности принимаемых решений.

Яна Криева, член правления неправительственной культурной организации, в которой другой член правления является донором или членом партии «Прогрессивные», и которая в настоящее время занимает должность в Рижском цирке, находящемся в ведении Министерства культуры.

Дайга Спроге, выдвинутая АО «DELFI» в Совет по этике латвийских СМИ, где она участвует в оценке вопросов медиаэтики, рассмотрении жалоб и применении кодекса в системе саморегуляции СМИ, что может напрямую создавать конфликты интересов, связанные с распределением средств поддержки медиа.

«Эти лица участвуют в принятии решений о распределении средств Фонда поддержки СМИ, целью которого является создание общественно значимого контента и укрепление национального культурного пространства на латышском языке. Однако существует риск, что финансирование может быть сосредоточено в отдельных цифровых СМИ, формируя зависимость от политического влияния и воздействуя на независимость медиа», — подчёркивает ZZS. - «Такие тенденции не соответствуют принципам доброго управления и прозрачности, а также существенно снижают доверие общества к Фонду интеграции общества как к независимому институту».

Представители ZZS на совещании по сотрудничеству призовут премьер-министра Эвику Силиню обратиться в KNAB, чтобы выяснить заинтересованность (наличие конфликтов интересов) министра культуры А. Лаце и членов Консультативного совета по медиаполитике в новых редакциях положений конкурсов Фонда поддержки СМИ (MAF).

ZZS отмечает, что изменения в распределении средств Фонда поддержки СМИ (MAF) создают слишком много рисков и неопределённости, угрожают стабильности медиасреды и могут иметь долгосрочные последствия, снижая доступность медиа и разнообразие мнений в медиапространстве.