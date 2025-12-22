Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Декабря Завтра: Saulvedis
Доступность

Пусть KNAB проверит: Фонд интеграции под подозрением в торговле влиянием

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Как указывает партия, «вызывает обеспокоенность информация об участии политически приближённых лиц в принятии решений советом Фонда общественной интеграции (SIF), что может породить обоснованные подозрения в конфликтах интересов и использовании средств государственного бюджета для достижения политических целей. Существует риск, что такая практика может косвенно повлиять на медиасреду перед выборами в Сейм, создавая благоприятные условия для конкретной политической силы».

«Особенно тревожными являются случаи, когда в состав совета SIF входят лица, имеющие прямые или косвенные связи с партией „Прогрессивные“»:

Иене Реине-Митева, представляющая сектор неправительственных организаций в совете SIF, в настоящее время работает в офисе заместителя председателя Сейма Антонины Ненашевой («Прогрессивные»), что вызывает вопросы о её независимости и объективности принимаемых решений.

Яна Криева, член правления неправительственной культурной организации, в которой другой член правления является донором или членом партии «Прогрессивные», и которая в настоящее время занимает должность в Рижском цирке, находящемся в ведении Министерства культуры.

Дайга Спроге, выдвинутая АО «DELFI» в Совет по этике латвийских СМИ, где она участвует в оценке вопросов медиаэтики, рассмотрении жалоб и применении кодекса в системе саморегуляции СМИ, что может напрямую создавать конфликты интересов, связанные с распределением средств поддержки медиа.

«Эти лица участвуют в принятии решений о распределении средств Фонда поддержки СМИ, целью которого является создание общественно значимого контента и укрепление национального культурного пространства на латышском языке. Однако существует риск, что финансирование может быть сосредоточено в отдельных цифровых СМИ, формируя зависимость от политического влияния и воздействуя на независимость медиа», — подчёркивает ZZS. - «Такие тенденции не соответствуют принципам доброго управления и прозрачности, а также существенно снижают доверие общества к Фонду интеграции общества как к независимому институту».

Представители ZZS на совещании по сотрудничеству призовут премьер-министра Эвику Силиню обратиться в KNAB, чтобы выяснить заинтересованность (наличие конфликтов интересов) министра культуры А. Лаце и членов Консультативного совета по медиаполитике в новых редакциях положений конкурсов Фонда поддержки СМИ (MAF).

ZZS отмечает, что изменения в распределении средств Фонда поддержки СМИ (MAF) создают слишком много рисков и неопределённости, угрожают стабильности медиасреды и могут иметь долгосрочные последствия, снижая доступность медиа и разнообразие мнений в медиапространстве.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё
Важно

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом
Важно

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом (7)

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?
Важно

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

Читать
Загрузка

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти

Выбор редакции 18:06

Выбор редакции 0 комментариев

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

Читать

Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

Животные 18:01

Животные 0 комментариев

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

Читать

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Читать

Древняя болезнь поднимает голову? В Европе выявлены случаи проказы

Всюду жизнь 17:52

Всюду жизнь 0 комментариев

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

Читать

Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

Мир 17:42

Мир 0 комментариев

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Читать

Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

История и культура 17:40

История и культура 0 комментариев

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

Читать