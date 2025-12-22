У кого начнут отчуждать землю? В правительстве готов список

Кабинет министров концептуально утвердил перечень объектов недвижимости и графические материалы, необходимые для реализации первого этапа создания инфраструктуры контрмобильности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"Принятые сегодня решения - начало следующего этапа военного укрепления восточной границы Латвии. Создание инфраструктуры контрмобильности продолжается, и это важный шаг для обеспечения обороноспособности и оперативной готовности государства. Мы продолжим тесное сотрудничество с землевладельцами, обеспечив справедливые компенсации и честное отношение", - подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.

Также правительство утвердило присвоение указанным территориям статуса объекта национальных интересов и установление сервитута на принадлежащие частным лицам объекты недвижимости или их части в соответствии с законом о создании инфраструктуры контрмобильности.

Размер компенсаций за отчуждение земельных участков определит специальная комиссия. Компенсация будет состоять из рыночной стоимости недвижимости и размера ущерба, причиненного собственнику.

Как сообщалось, согласно плану Минобороны для строительства инфраструктуры контрмобильности потребуются земельные участки общей площадью до 2000 га в шести восточных приграничных самоуправлениях - Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Краславском, Лудзенском и Смилтенском краях. Территории находятся в собственности государства, самоуправлений и частных лиц.