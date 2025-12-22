Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У кого начнут отчуждать землю? В правительстве готов список

22 декабря, 2025 17:28

Правительство в понедельник утвердило территории, необходимые для создания Балтийской линии обороны, и информирование владельцев отчуждаемой недвижимости начнется еще в этом году.

Кабинет министров концептуально утвердил перечень объектов недвижимости и графические материалы, необходимые для реализации первого этапа создания инфраструктуры контрмобильности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"Принятые сегодня решения - начало следующего этапа военного укрепления восточной границы Латвии. Создание инфраструктуры контрмобильности продолжается, и это важный шаг для обеспечения обороноспособности и оперативной готовности государства. Мы продолжим тесное сотрудничество с землевладельцами, обеспечив справедливые компенсации и честное отношение", - подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.

Также правительство утвердило присвоение указанным территориям статуса объекта национальных интересов и установление сервитута на принадлежащие частным лицам объекты недвижимости или их части в соответствии с законом о создании инфраструктуры контрмобильности.

Размер компенсаций за отчуждение земельных участков определит специальная комиссия. Компенсация будет состоять из рыночной стоимости недвижимости и размера ущерба, причиненного собственнику.

Как сообщалось, согласно плану Минобороны для строительства инфраструктуры контрмобильности потребуются земельные участки общей площадью до 2000 га в шести восточных приграничных самоуправлениях - Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Краславском, Лудзенском и Смилтенском краях. Территории находятся в собственности государства, самоуправлений и частных лиц.

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Древняя болезнь поднимает голову? В Европе выявлены случаи проказы

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

