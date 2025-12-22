Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Декабря Завтра: Saulvedis
Доступность

«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 16:36

Важно 0 комментариев

Психотерапевт Нил Сакс Константинов обратил внимание в социальной сети Х на один из закупочных конкурсов, который вызвал огромный общественный резонанс. Речь идёт о том, что Центр защиты детей объявил конкурс на реализацию стратегии коммуникации. Публично доступная информация свидетельствует о том, что на связи с общественностью планируется потратить более 2 миллионов евро.

«Миллион на реабилитацию детей — это хорошо. Но два миллиона на связи с общественностью — ещё лучше. Миллионные закупки Центра защиты детей на кампанию по информированию приёмных семей, бутылки для воды с логотипом и алгоритмы для скорбящих детей», — прокомментировал закупку Нил Сакс Константинов.

Публикация получила широкий отклик в обществе.

«Действительно — сколько же тогда дойдёт непосредственно до самих детей? Коммуникационные мероприятия: 2 миллиона за 44 месяца — в среднем 49 000 в месяц или 586 000 в год», — размышляет исследователь Лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета Илмарс Пойканс.

«Это без слов… когда мы при формировании бюджета говорили, что нужно сократить государственные закупки на 13%, то вот доказательство, что можно гораздо больше. Если раньше была олигархическая коррупция, то теперь — грубая коррупция перераспределения денег “своим” уже в 10 раз большем объёме. Я за полную ревизию государственного бюджета до последнего цента… хватит пускать пыль в глаза лозунгом “бюджет безопасности”… это тотальный бюджет, ведущий государство к банкротству под вывеской “безопасность”», — считает депутат Сейма Андрис Кулбергс.

Хайнрихс: PR-активности для детей за два миллиона в то время, когда для этих же детей мы в студии «Dod pieci» собираем лишь несколько сотен тысяч в масштабной общегосударственной кампании пожертвований, потому что у государства якобы нет денег на реабилитацию? Правительство сошло с ума или просто кто-то оплачивает из этих средств предвыборную кампанию?
Катринa: Можно делать ставки, кто победит, цены у всех одинаковые.
Райва: Мне приятно, что всё больше людей изучают государственные закупки и говорят о том абсурде, который там происходит.
Юрист Айварс Боровковс: Фрагмент сметы разграбления государства под флагом циничного лицемерия. Реальность 4×4.

 

«Сегодня, встретившись с руководителем Центра защиты детей Гунитой Ковальевской, я выслушал её объяснения относительно информации, прозвучавшей в публичном пространстве в связи с реализуемой центром закупкой примерно на 2 миллиона евро. В ходе встречи я получил детальное разъяснение руководства Центра защиты детей о содержании проектов и их реализации. Одновременно я поручил учреждению незамедлительно предоставить обществу и представителям СМИ чёткую, понятную и полную информацию о целях проектов, мероприятиях и структуре расходов, обеспечив прозрачность и открытость. Подчёркиваю, что общество имеет право понимать, как и почему используются средства, предназначенные для благополучия детей. Центру защиты детей необходимо существенно изменить подход к коммуникации. До сих пор и проделанная работа не была достаточно разъяснена и представлена обществу в понятном виде, поэтому я поручил до января представить конкретный план того, как будет улучшена коммуникация с обществом и СМИ, обеспечив своевременный, проактивный и понятный оборот информации», — сообщил сегодня в социальной сети X министр благосостояния Рейнис Узулниек.

Центр защиты детей так прокомментировал возникший ажиотаж:
«Закупка услуг по связям с общественностью и коммуникации (№ BAC 2025/4.1-5/13) организуется в рамках общего соглашения: оно определяет максимально доступный бюджет на четырёхлетний период и круг поставщиков, имеющих право реализовывать коммуникационные мероприятия проекта, чтобы результаты проекта достигли целевых групп и были внедрены на практике до 2029 года. В этом контексте публичная коммуникация является системной функцией: в долгосрочной перспективе необходима единая информированность о ролях учреждений и путях действий (например, о функциях сиротских судов), что снижает путаницу, уменьшает “перенаправление” между учреждениями и помогает ребёнку и семье быстрее и безопаснее получить поддержку.

Центр защиты детей подчёркивает: превентивные меры, единый подход и профессионально подготовленные специалисты являются необходимым условием того, чтобы дети по всей Латвии получали поддержку своевременно и качественно — с максимально меньшей необходимостью в кризисных интервенциях в будущем. Центр открыт для разъяснения целей и мероприятий проектов, а также для участия в конструктивной, основанной на фактах дискуссии, при этом не поддерживая распространение заведомо вводящей в заблуждение информации о мерах, предназначенных для благополучия детей».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом
Важно

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом (7)

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё
Важно

Съели за два месяца? Компания такси с «человечным подходом» уже всё

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?
Важно

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

Важно 18:09

Важно 0 комментариев

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

Государственная полиция (VP) начала ведомственную проверку, в рамках которой будет дана оценка высказываниям обвиняемого по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге Эрнеста Риекстса в адрес индийцев. В размещённом на платформе TikTok видео Риекст комментировал другой ролик, на котором видно человека в капюшоне, избивающего курьера по доставке еды на углу улиц Кришьяня Барона и Матиса в Риге.

Читать
Загрузка

«Последний шанс для живых людей Латвии»: Херманис о захвате власти

Выбор редакции 18:06

Выбор редакции 0 комментариев

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

-Анализирую свои ошибки, а их немало. Выводы будут сделаны, - признается в Фейсбуке режиссер Алвис Херманис, вступивший недавно на путь политики.

Читать

Осьминоги добрались до Северного моря. Следующая остановка — Юрмала?

Животные 18:01

Животные 0 комментариев

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

2025 год в Британии уже называют «годом осьминога». По данным природоохранных организаций, у южного побережья Англии зафиксирован рекордный за десятилетия всплеск численности обыкновенного, или средиземноморского, осьминога (Octopus vulgaris).

Читать

Думали, что прославляет СССР: двум полицейским сделали выговор за дело тиктокера

Важно 18:01

Важно 0 комментариев

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Двое полицейских, применивших неправомерное наказание к латвийскому тиктокеру, сделали выговор, сообщили в Госполиции.

Читать

Древняя болезнь поднимает голову? В Европе выявлены случаи проказы

Всюду жизнь 17:52

Всюду жизнь 0 комментариев

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

В Европе фиксируют редкие случаи лепры — заболевания, которое многие считают исчезнувшим вместе со Средневековьем. За последние недели подтверждённые диагнозы зарегистрированы в Румыния и Хорватия. Речь идёт о единичных эпизодах, не представляющих угрозы массового распространения, однако сам факт их выявления привлёк внимание врачей и эпидемиологов.

Читать

Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

Мир 17:42

Мир 0 комментариев

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Читать

Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

История и культура 17:40

История и культура 0 комментариев

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

Читать