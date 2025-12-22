«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок

«Миллион на реабилитацию детей — это хорошо. Но два миллиона на связи с общественностью — ещё лучше. Миллионные закупки Центра защиты детей на кампанию по информированию приёмных семей, бутылки для воды с логотипом и алгоритмы для скорбящих детей», — прокомментировал закупку Нил Сакс Константинов.

Публикация получила широкий отклик в обществе.

«Действительно — сколько же тогда дойдёт непосредственно до самих детей? Коммуникационные мероприятия: 2 миллиона за 44 месяца — в среднем 49 000 в месяц или 586 000 в год», — размышляет исследователь Лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета Илмарс Пойканс.

«Это без слов… когда мы при формировании бюджета говорили, что нужно сократить государственные закупки на 13%, то вот доказательство, что можно гораздо больше. Если раньше была олигархическая коррупция, то теперь — грубая коррупция перераспределения денег “своим” уже в 10 раз большем объёме. Я за полную ревизию государственного бюджета до последнего цента… хватит пускать пыль в глаза лозунгом “бюджет безопасности”… это тотальный бюджет, ведущий государство к банкротству под вывеской “безопасность”», — считает депутат Сейма Андрис Кулбергс.

Хайнрихс: PR-активности для детей за два миллиона в то время, когда для этих же детей мы в студии «Dod pieci» собираем лишь несколько сотен тысяч в масштабной общегосударственной кампании пожертвований, потому что у государства якобы нет денег на реабилитацию? Правительство сошло с ума или просто кто-то оплачивает из этих средств предвыборную кампанию?

Катринa: Можно делать ставки, кто победит, цены у всех одинаковые.

Райва: Мне приятно, что всё больше людей изучают государственные закупки и говорят о том абсурде, который там происходит.

Юрист Айварс Боровковс: Фрагмент сметы разграбления государства под флагом циничного лицемерия. Реальность 4×4.

«Сегодня, встретившись с руководителем Центра защиты детей Гунитой Ковальевской, я выслушал её объяснения относительно информации, прозвучавшей в публичном пространстве в связи с реализуемой центром закупкой примерно на 2 миллиона евро. В ходе встречи я получил детальное разъяснение руководства Центра защиты детей о содержании проектов и их реализации. Одновременно я поручил учреждению незамедлительно предоставить обществу и представителям СМИ чёткую, понятную и полную информацию о целях проектов, мероприятиях и структуре расходов, обеспечив прозрачность и открытость. Подчёркиваю, что общество имеет право понимать, как и почему используются средства, предназначенные для благополучия детей. Центру защиты детей необходимо существенно изменить подход к коммуникации. До сих пор и проделанная работа не была достаточно разъяснена и представлена обществу в понятном виде, поэтому я поручил до января представить конкретный план того, как будет улучшена коммуникация с обществом и СМИ, обеспечив своевременный, проактивный и понятный оборот информации», — сообщил сегодня в социальной сети X министр благосостояния Рейнис Узулниек.

Центр защиты детей так прокомментировал возникший ажиотаж:

«Закупка услуг по связям с общественностью и коммуникации (№ BAC 2025/4.1-5/13) организуется в рамках общего соглашения: оно определяет максимально доступный бюджет на четырёхлетний период и круг поставщиков, имеющих право реализовывать коммуникационные мероприятия проекта, чтобы результаты проекта достигли целевых групп и были внедрены на практике до 2029 года. В этом контексте публичная коммуникация является системной функцией: в долгосрочной перспективе необходима единая информированность о ролях учреждений и путях действий (например, о функциях сиротских судов), что снижает путаницу, уменьшает “перенаправление” между учреждениями и помогает ребёнку и семье быстрее и безопаснее получить поддержку.

Центр защиты детей подчёркивает: превентивные меры, единый подход и профессионально подготовленные специалисты являются необходимым условием того, чтобы дети по всей Латвии получали поддержку своевременно и качественно — с максимально меньшей необходимостью в кризисных интервенциях в будущем. Центр открыт для разъяснения целей и мероприятий проектов, а также для участия в конструктивной, основанной на фактах дискуссии, при этом не поддерживая распространение заведомо вводящей в заблуждение информации о мерах, предназначенных для благополучия детей».