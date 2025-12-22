Ринкевич сомневается в «моральной последовательности» повышения НДС на русскую прессу Латвии, но…

"Я живу в Великобритании, в Латвию приезжаю пару раз в год. И каждый раз испытываю шок. Вы живете в раю. Здесь есть пространство. Широкие дороги, нормальные квартиры, комнаты, в которых не нужно тесниться. Не то что в Великобритании, где все живут как сельди в бочке, - пишет девушка под ником peetersonek в Threads.