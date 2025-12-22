Ринкевич сомневается в «моральной последовательности» повышения НДС на русскую прессу Латвии, но…

Президент признал, что, по его мнению, логичнее было бы ограничивать импорт литературы из России, однако такие меры сложно реализовать в рамках общеевропейского рынка.
Комментируя повышение с нового года на 16% (5% до 21%) ставки НДС на печатную продукцию на русском языке, включая СМИ и книги, издающиеся в Латвии, президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе «Kāpēc» на Delfi TV заявил, что решение неидеально, и выразил сомнение в его моральной последовательности.
Президент признал, что, по его мнению, логичнее было бы ограничивать импорт литературы из России, однако такие меры сложно реализовать в рамках общеевропейского рынка.
"Я живу в Великобритании, в Латвию приезжаю пару раз в год. И каждый раз испытываю шок. Вы живете в раю. Здесь есть пространство. Широкие дороги, нормальные квартиры, комнаты, в которых не нужно тесниться. Не то что в Великобритании, где все живут как сельди в бочке, - пишет девушка под ником peetersonek в Threads.
"Я живу в Великобритании, в Латвию приезжаю пару раз в год. И каждый раз испытываю шок. Вы живете в раю. Здесь есть пространство. Широкие дороги, нормальные квартиры, комнаты, в которых не нужно тесниться. Не то что в Великобритании, где все живут как сельди в бочке, - пишет девушка под ником peetersonek в Threads.
Сумасшедшие водители - беда латвийских дорог. Гатис зафиксировал выходку очередного такого идиота на плотине Рижской ГЭС. Смотрите сами.
Сумасшедшие водители - беда латвийских дорог. Гатис зафиксировал выходку очередного такого идиота на плотине Рижской ГЭС. Смотрите сами.
"5 декабря этого года США опубликовали документ, представляющий собой стратегию национальной безопасности. Американцы жестко констатируют, что Европа продолжает терять свое доминирующее положение в мире, находится на грани исчезновения и актуальным является вопрос, может ли Европа вообще быть долгосрочным партнером, - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com.
"5 декабря этого года США опубликовали документ, представляющий собой стратегию национальной безопасности. Американцы жестко констатируют, что Европа продолжает терять свое доминирующее положение в мире, находится на грани исчезновения и актуальным является вопрос, может ли Европа вообще быть долгосрочным партнером, - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com.
Сейм в среду принял ряд поправок к законам, предусматривающих увеличение поддержки семей с детьми со следующего года. Законопроекты связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и законом о бюджетных рамках на последующие три года. Что же изменится?
Сейм в среду принял ряд поправок к законам, предусматривающих увеличение поддержки семей с детьми со следующего года. Законопроекты связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и законом о бюджетных рамках на последующие три года. Что же изменится?
Идейная вдохновительница движения дерусификации, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) на своей странице в Твиттере/X написала, что у русскоязычных граждан Латвии никогда не получится стать латышами, хотя они этого, якобы хотят.
Идейная вдохновительница движения дерусификации, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) на своей странице в Твиттере/X написала, что у русскоязычных граждан Латвии никогда не получится стать латышами, хотя они этого, якобы хотят.
Совет Европейского союза (ЕС) в понедельник утвердил предварительное соглашение о механизме солидарности по приему ищущих убежища в рамках Пакта ЕС о миграции и убежище, однако латвийское Министерство внутренних дел (МВД) намерено продолжать переговоры, чтобы добиться для Латвии применения исключений.
Совет Европейского союза (ЕС) в понедельник утвердил предварительное соглашение о механизме солидарности по приему ищущих убежища в рамках Пакта ЕС о миграции и убежище, однако латвийское Министерство внутренних дел (МВД) намерено продолжать переговоры, чтобы добиться для Латвии применения исключений.