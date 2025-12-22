Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ринкевич сомневается в «моральной последовательности» повышения НДС на русскую прессу Латвии, но…

22 декабря, 2025

0 комментариев

Комментируя повышение с нового года на 16% (5% до 21%) ставки НДС на печатную продукцию на русском языке, включая СМИ и книги, издающиеся в Латвии, президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе «Kāpēc» на Delfi TV заявил, что решение неидеально, и выразил сомнение в его моральной последовательности.

Президент признал, что, по его мнению, логичнее было бы ограничивать импорт литературы из России, однако такие меры сложно реализовать в рамках общеевропейского рынка.

«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок (1)

«Самое печальное, что даже смертная казнь для такого ничего не значит»: народ о камикадзе за рулём (ВИДЕО)

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

«Вы в Латвии живёте как в раю! Природа, простор»: пост латышки из Британии вызвал некоторое недоумение

0 комментариев

"Я живу в Великобритании, в Латвию приезжаю пару раз в год. И каждый раз испытываю шок. Вы живете в раю. Здесь есть пространство. Широкие дороги, нормальные квартиры, комнаты, в которых не нужно тесниться. Не то что в Великобритании, где все живут как сельди в бочке, - пишет девушка под ником peetersonek в Threads.

"Я живу в Великобритании, в Латвию приезжаю пару раз в год. И каждый раз испытываю шок. Вы живете в раю. Здесь есть пространство. Широкие дороги, нормальные квартиры, комнаты, в которых не нужно тесниться. Не то что в Великобритании, где все живут как сельди в бочке, - пишет девушка под ником peetersonek в Threads.

0 комментариев

Сумасшедшие водители - беда латвийских дорог. Гатис зафиксировал выходку очередного такого идиота на плотине Рижской ГЭС. Смотрите сами. 

Сумасшедшие водители - беда латвийских дорог. Гатис зафиксировал выходку очередного такого идиота на плотине Рижской ГЭС. Смотрите сами. 

0 комментариев

"5 декабря этого года США опубликовали документ, представляющий собой стратегию национальной безопасности. Американцы жестко констатируют, что Европа продолжает терять свое доминирующее положение в мире, находится на грани исчезновения и актуальным является вопрос, может ли Европа вообще быть долгосрочным партнером, - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com.

"5 декабря этого года США опубликовали документ, представляющий собой стратегию национальной безопасности. Американцы жестко констатируют, что Европа продолжает терять свое доминирующее положение в мире, находится на грани исчезновения и актуальным является вопрос, может ли Европа вообще быть долгосрочным партнером, - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com.

0 комментариев

Сейм в среду принял ряд поправок к законам, предусматривающих увеличение поддержки семей с детьми со следующего года. Законопроекты связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и законом о бюджетных рамках на последующие три года. Что же изменится?

Сейм в среду принял ряд поправок к законам, предусматривающих увеличение поддержки семей с детьми со следующего года. Законопроекты связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и законом о бюджетных рамках на последующие три года. Что же изменится?

0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификации, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) на своей странице в Твиттере/X написала, что у русскоязычных граждан Латвии никогда не получится стать латышами, хотя они этого, якобы хотят.

Идейная вдохновительница движения дерусификации, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) на своей странице в Твиттере/X написала, что у русскоязычных граждан Латвии никогда не получится стать латышами, хотя они этого, якобы хотят.

0 комментариев

 Совет Европейского союза (ЕС) в понедельник утвердил предварительное соглашение о механизме солидарности по приему ищущих убежища в рамках Пакта ЕС о миграции и убежище, однако латвийское Министерство внутренних дел (МВД) намерено продолжать переговоры, чтобы добиться для Латвии применения исключений.

 Совет Европейского союза (ЕС) в понедельник утвердил предварительное соглашение о механизме солидарности по приему ищущих убежища в рамках Пакта ЕС о миграции и убежище, однако латвийское Министерство внутренних дел (МВД) намерено продолжать переговоры, чтобы добиться для Латвии применения исключений.

