Святое дело: на экстренное спасение храмов выделен миллион евро

Речь о срочных, совершенно неотложных работах на объектах, поясняет Министерство культуры. Поэтому был подготовлен запрос на финансирование из государственного бюджета на непредвиденные расходы.

Из выделенных средств 375 000 евро будут направлены Римско-католической курии Рижской митрополии на экстренные спасательные работы по укреплению фундамента охраняемого государством культурного памятника — католической церкви Богоматери Скорбящей и комплекса зданий.

Латвийская православная церковь получит 350 000 евро на ремонт центральной купольной стены Свято-Троицкого православного храма Успения Пресвятой Богородицы в Рижском Свято-Троицком Сергиевом женском монастыре. Храм в Елгавском крае является памятником культуры, находящимся под охраной государства.

220 000 евро предназначены для на ремонта башни приходского храма Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви в Попе, здание тоже является памятником культуры, находящимся под охраной государства.

В свою очередь, еще 100 000 евро будут направлены на вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию фундамента моленного дома 1-й старообрядческой общины Даугавпилса.

Министерство культуры информирует, что в соответствии с Законом о финансировании сохранения сакрального наследия Национальному управлению культурного наследия в 2025 году было выделено из госбюджета 500 000 евро. На эти средства была поддержана 21 заявка на финансирование. В общей сложности в рамках программы было получено 92 заявки на сумму 7,05 млн евро.

В уходящем году в конкурсе в рамках программы сохранения и реставрации памятников культуры была рассмотрена 131 заявка на общую сумму 1,9 млн евро. По результатам конкурса на работы по сохранению или реставрации 48 объектов было выделено 535 000 евро.