Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Декабря Завтра: Saulvedis
Доступность

Святое дело: на экстренное спасение храмов выделен миллион евро

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 18:28

История и культура 0 комментариев

Для проведения работ по сохранению культурного наследия — католической церкви Богоматери Скорбящей, Свято-Троицкой православной церкви Успения Пресвятой Богородицы, лютеранского храма в Попе и моленного дома 1-й старообрядческой общины Даугавпилса — Кабинет министров в понедельник решил выделить в общей сложности 1 045 000 евро, сообщает пресс-служба правительства.

Речь о срочных, совершенно неотложных работах на объектах, поясняет Министерство культуры. Поэтому был подготовлен запрос на финансирование из государственного бюджета на непредвиденные расходы.

Из выделенных средств 375 000 евро будут направлены Римско-католической курии Рижской митрополии на экстренные спасательные работы по укреплению фундамента охраняемого государством культурного памятника — католической церкви Богоматери Скорбящей и комплекса зданий.

Латвийская православная церковь получит 350 000 евро на ремонт центральной купольной стены Свято-Троицкого православного храма Успения Пресвятой Богородицы в Рижском Свято-Троицком Сергиевом женском монастыре. Храм в Елгавском крае является памятником культуры, находящимся под охраной государства.

220 000 евро предназначены для на ремонта башни приходского храма Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви в Попе, здание тоже является памятником культуры, находящимся под охраной государства.

В свою очередь, еще 100 000 евро будут направлены на вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию фундамента моленного дома 1-й старообрядческой общины Даугавпилса.

Министерство культуры информирует, что в соответствии с Законом о финансировании сохранения сакрального наследия Национальному управлению культурного наследия в 2025 году было выделено из госбюджета 500 000 евро. На эти средства была поддержана 21 заявка на финансирование. В общей сложности в рамках программы было получено 92 заявки на сумму 7,05 млн евро.

В уходящем году в конкурсе в рамках программы сохранения и реставрации памятников культуры была рассмотрена 131 заявка на общую сумму 1,9 млн евро. По результатам конкурса на работы по сохранению или реставрации 48 объектов было выделено 535 000 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?
Важно

«Отбросы!» Риекстс зовет бить индусов на улицах. Куда смотрит полиция?

«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок
Важно

«Вместо помощи детям!» Госзакупки на миллионы евро вызывают шок (1)

«Самое печальное, что даже смертная казнь для такого ничего не значит»: народ о камикадзе за рулём (ВИДЕО)
Важно

«Самое печальное, что даже смертная казнь для такого ничего не значит»: народ о камикадзе за рулём (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Вы в Латвии живёте как в раю! Природа, простор»: пост латышки из Британии вызвал некоторое недоумение

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

"Я живу в Великобритании, в Латвию приезжаю пару раз в год. И каждый раз испытываю шок. Вы живете в раю. Здесь есть пространство. Широкие дороги, нормальные квартиры, комнаты, в которых не нужно тесниться. Не то что в Великобритании, где все живут как сельди в бочке, - пишет девушка под ником peetersonek в Threads.

"Я живу в Великобритании, в Латвию приезжаю пару раз в год. И каждый раз испытываю шок. Вы живете в раю. Здесь есть пространство. Широкие дороги, нормальные квартиры, комнаты, в которых не нужно тесниться. Не то что в Великобритании, где все живут как сельди в бочке, - пишет девушка под ником peetersonek в Threads.

Читать
Загрузка

Ринкевич сомневается в «моральной последовательности» повышения НДС на русскую прессу Латвии, но…

Важно 20:53

Важно 0 комментариев

Комментируя повышение с нового года на 16% (5% до 21%) ставки НДС на печатную продукцию на русском языке, включая СМИ и книги, издающиеся в Латвии, президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе «Kāpēc» на Delfi TV заявил, что решение неидеально, и выразил сомнение в его моральной последовательности.

Комментируя повышение с нового года на 16% (5% до 21%) ставки НДС на печатную продукцию на русском языке, включая СМИ и книги, издающиеся в Латвии, президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью программе «Kāpēc» на Delfi TV заявил, что решение неидеально, и выразил сомнение в его моральной последовательности.

Читать

«Самое печальное, что даже смертная казнь для такого ничего не значит»: народ о камикадзе за рулём (ВИДЕО)

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Сумасшедшие водители - беда латвийских дорог. Гатис зафиксировал выходку очередного такого идиота на плотине Рижской ГЭС. Смотрите сами. 

Сумасшедшие водители - беда латвийских дорог. Гатис зафиксировал выходку очередного такого идиота на плотине Рижской ГЭС. Смотрите сами. 

Читать

Европа умирает, и это видят все, кроме европейцев: Pietiek

Выбор редакции 20:25

Выбор редакции 0 комментариев

"5 декабря этого года США опубликовали документ, представляющий собой стратегию национальной безопасности. Американцы жестко констатируют, что Европа продолжает терять свое доминирующее положение в мире, находится на грани исчезновения и актуальным является вопрос, может ли Европа вообще быть долгосрочным партнером, - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com.

"5 декабря этого года США опубликовали документ, представляющий собой стратегию национальной безопасности. Американцы жестко констатируют, что Европа продолжает терять свое доминирующее положение в мире, находится на грани исчезновения и актуальным является вопрос, может ли Европа вообще быть долгосрочным партнером, - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com.

Читать

«По 75 000 евро молодым семьям»: министр щедр на «подарки» в Новый год

Важно 19:42

Важно 0 комментариев

Сейм в среду принял ряд поправок к законам, предусматривающих увеличение поддержки семей с детьми со следующего года. Законопроекты связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и законом о бюджетных рамках на последующие три года. Что же изменится?

Сейм в среду принял ряд поправок к законам, предусматривающих увеличение поддержки семей с детьми со следующего года. Законопроекты связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и законом о бюджетных рамках на последующие три года. Что же изменится?

Читать

Ничего у вас не получится: Ланга уверена — русскому не стать латышом

Важно 19:05

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификации, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) на своей странице в Твиттере/X написала, что у русскоязычных граждан Латвии никогда не получится стать латышами, хотя они этого, якобы хотят.

Идейная вдохновительница движения дерусификации, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) на своей странице в Твиттере/X написала, что у русскоязычных граждан Латвии никогда не получится стать латышами, хотя они этого, якобы хотят.

Читать

Для Латвии не сделают исключение? В ЕС утвержден механизм по приему мигрантов

Новости Латвии 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

 Совет Европейского союза (ЕС) в понедельник утвердил предварительное соглашение о механизме солидарности по приему ищущих убежища в рамках Пакта ЕС о миграции и убежище, однако латвийское Министерство внутренних дел (МВД) намерено продолжать переговоры, чтобы добиться для Латвии применения исключений.

 Совет Европейского союза (ЕС) в понедельник утвердил предварительное соглашение о механизме солидарности по приему ищущих убежища в рамках Пакта ЕС о миграции и убежище, однако латвийское Министерство внутренних дел (МВД) намерено продолжать переговоры, чтобы добиться для Латвии применения исключений.

Читать