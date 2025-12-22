Что конкретно было сказано в этом документе? Взято из оригинального документа:

1) Европа продолжает терять свое значение на мировой арене: если в 1990 году ВВП Европы составлял 25% от мирового ВВП, то сегодня он составляет всего 14%.

2) Европа сталкивается с исчезновением своей цивилизации. Это связано с ограничением политических свобод и суверенитета, проводимым Европейским союзом; миграционной политикой, которая трансформирует континент и вызывает раскол; ограничением свободы слова; подавлением политической оппозиции; снижением рождаемости, утратой национальной идентичности и уверенности в себе. Если нынешние тенденции сохранятся, Европа станет неузнаваемой через 20 лет или даже раньше.

«(..) не очевидно, будут ли определенные европейские страны в будущем обладать достаточно сильной экономикой и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками. Многие из этих стран в настоящее время еще больше укрепляют свой прежний курс. Мы хотим, чтобы Европа осталась Европой — чтобы она восстановила свою цивилизационную самооценку и отказалась от неудачной концентрации на удушающем регуляторном контроле».

3) Европе важно иметь преимущество над Россией почти по всем показателям, но Европа не в состоянии справиться с Россией в одиночку. Чтобы справиться с Россией, Европе потребуется существенное дипломатическое участие США.

4) США не списывают Европу со счетов и видят возможности для сотрудничества, но считают, что европейцы должны собраться.

5) В ближайшие несколько десятилетий некоторые страны-члены НАТО станут в основном неевропейскими. Остается открытым вопрос, будут ли эти страны по-прежнему видеть свое место в мире или сотрудничество с США таким, каким оно было при создании НАТО.

6) США считают, что Европа должна сама взять на себя лидерство в вопросах своей безопасности.

7) Стратегия внешней политики США будет направлена на изменение текущей траектории развития Европы, поскольку страны становятся неевропейскими и слабее.

8) Будет устранено представление о НАТО как о постоянно расширяющейся организации.

Что об этом говорят европейские лидеры?

Неудивительно, что европейские прогрессисты, которые коллективно решили заменить коренное население континента иммигрантами, с пеной у рта ругают этот документ США.

В стратегии США говорится, что «патриотические партии» и рост их популярности являются одной из надежд на будущее Европы. Такой взгляд противоположен мнению европейских прогрессистов, для которых «Альтернатива для Германии» и Национальный фронт во Франции являются «крайне правыми», «популистскими», «экстремистскими» и вообще должны быть запрещены!

Одним из первых выступил председатель Европейского совета Антониу Кошти. Он раскритиковал США за то, что они решают за европейских граждан, какие партии хорошие, а какие плохие. То есть, если прогрессивные европейцы решат, что нужно принять еще 50 миллионов иммигрантов, то так и должно быть!

Не остался в долгу и спикер немецкого правительства Себастьян Хилле, который заявил, что «критика США в отношении ограничений свободы слова в Европе является необоснованной и основана на идеологии». Интересно, где же свобода слова, когда людей задерживают за публикацию мемов и шуток в социальных сетях? Где же свобода самовыражения, когда человека задерживают в Великобритании за то, что он сказал перед мусульманами, что ему нравится бекон?

В Великобритании был даже создан специальный термин «Non-crime hate incident» (непреступный инцидент на почве ненависти). Он предполагал, что полиция будет записывать, что человек сказал или сделал, проявив неприязнь к защищенным категориям людей: расе, религии, сексуальной ориентации, инвалидности. За это не назначалось реальное наказание, но полиция получала возможность терроризировать людей за записи в социальных сетях, приходя к ним домой.

Если бы вы сказали, что транс-женщина (биологический мужчина, который притворяется женщиной) — это свинья в парике, то к вам пришла бы полиция и «строго указала» бы больше не произносить таких реплик. И, конечно, твои слова навсегда останутся в полицейских базах данных.

Это фактически полиция мыслей. Тебя нельзя наказать, но нужно сделать все, чтобы заставить тебя говорить «правильно».

Продолжим с канцлером Германии Мерцем, который также раскритиковал документ США по безопасности. Он настаивал, что некоторые части документа неприемлемы с точки зрения Европы. Мерк согласился, что Германия должна стать более независимой в плане безопасности, но и только. Ни слова о последствиях массовой иммиграции в Германии.

Мерц категорически не хотел говорить о том, как мусульмане (новые немцы) любят врезаться в рождественские ярмарки на автомобилях, поэтому теперь они ограждены бетонными блоками. Эти блоки часто украшены ироническими надписями «Danke Merkel» или «Спасибо, Меркель», потому что именно бывший канцлер Меркель сказала: «Мы можем!» и добровольно впустила в Германию более миллиона сирийцев.

Европейские «лидеры» изображают идиотов

Когда речь заходит о массовой иммиграции, все европейские «лидеры» внезапно становятся невежественными. Кто бы мог подумать, что ввоз миллионов иммигрантов из стран третьего мира — плохая идея?

О ограничении миграции теперь говорят Великобритания, Дания, даже весь блок ЕС, но это имитация действий.

В Лондоне треть населения составляют белокожие британцы; в детских садах Вены почти половина детей — мусульмане; в школах Швеции есть спрос на переход на арабский язык обучения, чтобы иммигрантам было легче учиться и т. д. Никакие ограничения на иммиграцию здесь уже не помогут.

Прогрессивные политики Европы не могут притворяться дураками, потому что о последствиях иммиграции их предупреждали уже несколько десятилетий назад. Например, я читал документ еще 2007 года, в котором обсуждается будущее мусульман в Европе.

В этом документе рассматриваются четыре сценария, которые могут произойти в Европе в будущем. Политические эксперты приходят к выводу, что наиболее вероятный сценарий: мусульманские общины будут продолжать расти, они будут в основном изолированными анклавами в крупных городах. Программы интеграции или ассимиляции будут безуспешными, но мусульмане также не захватят Европу. Они будут формировать параллельные общества, которые не будут интегрироваться.

В документе также четко сказано, что интеграция мусульман является очень сложной задачей. Если ее осуществлять принудительно, то это приведет к ненависти, скептицизму, агрессии и даже террористическим актам. Это было написано в 2007 году. Остановило ли это кого-нибудь из прогрессистов? Конечно, нет.

В документе четко сказано: «В конечном итоге, европейские бюрократы активизируют свои усилия по интеграции мусульманских общин. Это вызовет противодействие со стороны мусульманских общин, а само противодействие увеличит риск терроризма». Сколько европейцев было убито и еще будет убито из-за привезенных мусульман? Конечно, никто не ответит на этот вопрос — по крайней мере, политики.

В документе также упоминается, что увеличение числа мусульман в 2–3 раза будет достаточно, чтобы исламизировать десяток крупных европейских городов. И это именно то, что произошло за эти 18 лет. В Швеции к 2050 году каждый третий житель будет мусульманином. В Германии к 2040 году 70% жителей крупных городов будут иммигрантами или их потомками.

В заключение еще несколько слов об этом документе – поскольку он написан американцами, в выводах излагаются сценарии влияния иммиграции на сотрудничество Европы с США. Ясно выражено, что мусульманские общины и проблемы их интеграции станут еще одной причиной упадка Европы как игрока на мировой арене. Мусульманские общины и внимание к ним требуют затрат полицейских и социальных ресурсов.

Иронично, что также упоминается слабость ЕС в области обороны. Уже с 90-х годов Европа не в состоянии выделить достаточно ресурсов для укрепления вооруженных сил. Социальное обеспечение и общая сельскохозяйственная политика ЕС оставляют мало ресурсов для укрепления обороны.

Стареющее население Европы, нехватка рабочей силы, неограниченные ресурсы на интеграцию мусульман – все это снижает роль Европы как значимого партнера в области глобальной безопасности.

Таким образом, можно сделать вывод, что реакция европейских «лидеров» и их шок по поводу стратегии безопасности США – это дешевый театр".