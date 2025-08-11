Уголовное дело о погибшем в Резекненском крае 2-летнем мальчике суд начнёт рассматривать в ноябре

Трагическое событие произошло зимой в Резекненском крае. Обвиняемая в компании других лиц употребляла алкоголь и не обеспечила необходимого присмотра за своим ребенком. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мать знавшая, что мальчик, которому был год и 11 месяцев, активно ходит и за ним нужно постоянно следить, не предприняла никаких мер, чтобы лишить сына свободного доступа к бывшим в доме алкогольным напиткам, а также возможности свободно и бесконтрольно выйти из дома, подчеркивается в обвинении.

Мальчик, проснувшись после дневного сна, в результате халатности со стороны своей матери получил свободный доступ к бывшему дома алкоголю и один вышел из дома в метель, без обуви и верхней одежды, говорится в обвинении. Он долгое время находился в беспомощном состоянии вне помещений, страдая от сильного стресса и холода. Поздно вечером ребенка нашли занесенного снегом и без признаков жизни. В результате следственных действий в организме ребенка был обнаружен алкоголь.

Мать ребенка обвиняется в двух преступлениях: убийстве по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетним с причинением физических или психических страданий.

Уже сообщалось, что 1 февраля 2025 года около 13:30 было обнаружено, что мальчик 2023 года рождения вышел из дома и пропал без вести в Ленджской волости Резекненского края. Полиция получила информацию об этом лишь около 15:00. Были начаты поисковые мероприятия с привлечением крупных сил, в том числе коллег из других структурных подразделений. В поисках мальчика использовались дроны и участвовал кинолог со служебной собакой.

Мальчик был найден вечером того же дня в 21:22 примерно в 200 м от железнодорожной станции Таудеяни. Несмотря на длительные меры по его реанимации, спасти жизнь ребенка оказалось невозможно.

На месте происшествия были задержаны две женщины 1985 и 1964 года рождения. В качестве меры пресечения им был назначен надзор полиции.

В июне был выделен еще один уголовный процесс против старшей женщины - за разглашение сведений, полученных в ходе досудебного уголовного процесса.