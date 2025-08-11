Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уголовное дело о погибшем в Резекненском крае 2-летнем мальчике суд начнёт рассматривать в ноябре

© LETA 11 августа, 2025 10:15

ЧП и криминал 0 комментариев

Латгальский районный суд 8 ноября в 9:30 планирует приступить к рассмотрению уголовного дела, по которому женщина обвиняется в преступной халатности, повлекшей гибель ее сына. На тот момент ребенку еще не исполнилось двух лет. 

Трагическое событие произошло зимой в Резекненском крае. Обвиняемая в компании других лиц употребляла алкоголь и не обеспечила необходимого присмотра за своим ребенком. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мать знавшая, что мальчик, которому был год и 11 месяцев, активно ходит и за ним нужно постоянно следить, не предприняла никаких мер, чтобы лишить сына свободного доступа к бывшим в доме алкогольным напиткам, а также возможности свободно и бесконтрольно выйти из дома, подчеркивается в обвинении.

Мальчик, проснувшись после дневного сна, в результате халатности со стороны своей матери получил свободный доступ к бывшему дома алкоголю и один вышел из дома в метель, без обуви и верхней одежды, говорится в обвинении. Он долгое время находился в беспомощном состоянии вне помещений, страдая от сильного стресса и холода. Поздно вечером ребенка нашли занесенного снегом и без признаков жизни. В результате следственных действий в организме ребенка был обнаружен алкоголь.

Мать ребенка обвиняется в двух преступлениях: убийстве по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетним с причинением физических или психических страданий.

Уже сообщалось, что 1 февраля 2025 года около 13:30 было обнаружено, что мальчик 2023 года рождения вышел из дома и пропал без вести в Ленджской волости Резекненского края. Полиция получила информацию об этом лишь около 15:00. Были начаты поисковые мероприятия с привлечением крупных сил, в том числе коллег из других структурных подразделений. В поисках мальчика использовались дроны и участвовал кинолог со служебной собакой.

Мальчик был найден вечером того же дня в 21:22 примерно в 200 м от железнодорожной станции Таудеяни. Несмотря на длительные меры по его реанимации, спасти жизнь ребенка оказалось невозможно.

На месте происшествия были задержаны две женщины 1985 и 1964 года рождения. В качестве меры пресечения им был назначен надзор полиции.

В июне был выделен еще один уголовный процесс против старшей женщины - за разглашение сведений, полученных в ходе досудебного уголовного процесса.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

