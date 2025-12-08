«Это решение не только является финансово наиболее подходящим и политически наиболее реалистичным, но и обеспечивает основной принцип права Украины на компенсацию ущерба, причинённого агрессией», — говорится в письме.

Авторы обращения подчёркивают, что если решение о компенсационном кредите удастся принять на саммите Европейского Союза (ЕС) в декабре, Украина будет находиться в более сильной позиции, чтобы защищать себя и договариваться о «справедливом и долгосрочном мире».

В то же время издание Politico сообщило, что странам ЕС придётся выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать кредиты Украине на сумму до 210 миллиардов евро, из которых Германия предоставит поддержку в размере до 52 миллиардов евро. Европейская комиссия представила эти цифры после того, как предложила предоставить Украине «репарационный кредит» в размере 165 миллиардов евро из замороженных российских активов.