Рига начинает строить убежища: план рассчитан на два года

В общей сложности в этих убежищах смогут разместиться более 50 000 жителей. С привлечением финансирования ERAF (Европейского фонда регионального развития) также планируется создать два убежища в зданиях АО «Rīgas siltums», но решение о чём должно принять правление компании.

«Вступив в должность, я определил строительство убежищ как свой приоритет. Это очень важный проект для жителей Риги и для самоуправления. Сейчас убежища необходимо привести в соответствие с такими условиями, чтобы в них люди действительно могли находиться, а не просто чтобы они были помечены на карте. Вместе со специалистами ответственных департаментов самоуправления мы в очень короткие сроки смогли разработать технические проекты для 148 объектов, чтобы подать заявки на получение финансирования ERAF. Этого недостаточно, поэтому столь же значительные средства самоуправление выделит из собственного бюджета. После утверждения проектов и получения софинансирования мы планируем использовать 40 % финансирования уже в 2026 году, а оставшаяся часть работ по строительству убежищ будет завершена в 2027 году», - рассказал председатель комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гиртс Лапиньш.

Общая предварительная стоимость проекта составит около 11 356 000 евро, из которых финансирование ERAF составит до 5 685 386 евро, а софинансирование самоуправления — до 5 670 614 евро. Реализация проекта запланирована на 2026 и 2027 годы.

Работы по приспособлению зданий под нужды убежищ будут включать обязательные требования в соответствии с рекомендациями Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в том числе:

замену входных дверей на материалы из негорючих материалов;

обеспечение вентиляции, автономного электроснабжения и санитарно-гигиенических условий;

организацию мобильной связи и возможности зарядки устройств;

создание доступа к питьевой воде;

размещение информационных знаков и указателей.

Многие помещения будут адаптированы для двойного использования, чтобы они служили повседневным нуждам, но при этом были готовы к ситуациям гражданской защиты — например, к катастрофам, военному вторжению или войне.