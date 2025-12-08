Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рига начинает строить убежища: план рассчитан на два года

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 14:09

Новости Латвии

В Рижской думе сообщили, что в ближайшем времени планируется создать убежища в 123 муниципальных зданиях, находящихся в ведении Департамента имущества и в 23 муниципальных арендных домах, которые находятся в ведении Департамента жилья и окружающей среды, сообщает tv3.lv.

В общей сложности в этих убежищах смогут разместиться более 50 000 жителей. С привлечением финансирования ERAF (Европейского фонда регионального развития) также планируется создать два убежища в зданиях АО «Rīgas siltums», но решение о чём должно принять правление компании.

«Вступив в должность, я определил строительство убежищ как свой приоритет. Это очень важный проект для жителей Риги и для самоуправления. Сейчас убежища необходимо привести в соответствие с такими условиями, чтобы в них люди действительно могли находиться, а не просто чтобы они были помечены на карте. Вместе со специалистами ответственных департаментов самоуправления мы в очень короткие сроки смогли разработать технические проекты для 148 объектов, чтобы подать заявки на получение финансирования ERAF. Этого недостаточно, поэтому столь же значительные средства самоуправление выделит из собственного бюджета. После утверждения проектов и получения софинансирования мы планируем использовать 40 % финансирования уже в 2026 году, а оставшаяся часть работ по строительству убежищ будет завершена в 2027 году», - рассказал председатель комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гиртс Лапиньш.

Общая предварительная стоимость проекта составит около 11 356 000 евро, из которых финансирование ERAF составит до 5 685 386 евро, а софинансирование самоуправления — до 5 670 614 евро. Реализация проекта запланирована на 2026 и 2027 годы.

Работы по приспособлению зданий под нужды убежищ будут включать обязательные требования в соответствии с рекомендациями Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в том числе:

  • замену входных дверей на материалы из негорючих материалов;
  • обеспечение вентиляции, автономного электроснабжения и санитарно-гигиенических условий;
  • организацию мобильной связи и возможности зарядки устройств;
  • создание доступа к питьевой воде;
  • размещение информационных знаков и указателей.

Многие помещения будут адаптированы для двойного использования, чтобы они служили повседневным нуждам, но при этом были готовы к ситуациям гражданской защиты — например, к катастрофам, военному вторжению или войне.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать