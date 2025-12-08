Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Потребительские цены в ноябре снизились, рапортует ЦСУ. И цифры приводит (1)

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 14:35

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Потребительские цены в Латвии в ноябре этого года снизились на 0,3% по сравнению с октябрем, но выросли на 3,8% в годовом сравнении - в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2024 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 4,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос в ноябре на 3,7%.

Наиболее значительное влияние на изменение уровня цен в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем 2025 года оказали товары и услуги, связанные с транспортом (-0,2 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (-0,1 процентного пункта), а также различные товары и услуги (+0,1 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5% за месяц.

Наиболее существенное влияние на снижение среднего уровня цен в соответствующей группе в течение месяца из-за акций оказал кофе (-2,3%), за ним следует снижение цен на свежие фрукты (-3%). Подешевели сыр и творог (-2,5%), фруктовые и овощные соки (-6,8%), молоко (-2,8%), мясо птицы (-1,6%), сушеное, соленое или копченое мясо (-1%), мороженое (-4%), молочные продукты (-1,5%), шоколад (-1,5%), сухие завтраки (-6%) и масло (-2%) промоакций. Также снизились цены на картофель (-5,6%) и свинину (-1%).

При этом цены выросли на свежие овощи (+9,4%) и сушеную, копченую или соленую рыбу (+6,3%). Из-за закрытия акций подорожали макаронные изделия (+2,9%) и хлеб (+0,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц снизился на 0,5%. Цены на алкогольные напитки снизились на 0,8 % за счет снижения цен на пиво и крепкие напитки, в то время как вино подорожало. Цены на табачные изделия выросли в среднем на 0,1 % за месяц.

В группе здравоохранения средний уровень цен за месяц вырос на 0,5%. Наиболее значительное влияние на рост цен в группе оказали фармацевтические продукты (+0,8%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 1,2 %, в основном за счет снижения цен на пассажирские авиаперевозки. Топливо подорожало на 0,6%, в том числе дизельное топливо на 0,9%, бензин на 0,7% и автогаз на 1,4%.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры снизились за месяц на 0,6%. Наибольший вклад в снижение цен комплексные услуги досуга, художественная литература и цветы.

В группе разных товаров и услуг цены за месяц выросли на 2%. Подорожали средства личной гигиены и красоты, плата за содержание пожилых людей в домах престарелых.

В других группах потребления наиболее значительное снижение цен за месяц произошло на гостиничные услуги, природный газ, отопление и обувь. Подорожали электроэнергия, одежда и средства для чистки и ухода за домом.

Наибольшее влияние на средние потребительские цены в ноябре 2025 года по сравнению с ноябрем 2024 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1,4 процентного пункта), в основном за счет роста цен на кофе, мясо птицы, яйца, шоколад, кондитерские изделия, вяленое, соленое или копченое мясо, говядину и хлеб. Значительное влияние также оказали товары и услуги, связанные с жильем (+1,1 процентного пункта), и товары и услуги, связанные с транспортом (+0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 5,2 %.

Наиболее значительный вклад в рост средних цен в этой группе за год внес кофе (+34,2 %). Рост цен был зафиксирован на мясо птицы (+15,5%), яйца (+19,6%), шоколад (+17,2%), кондитерские изделия (+4,7%), сушеное, соленое или копченое мясо (+2,5%), говядину (+26,6%) и хлеб (+2%). Также подорожали свежие фрукты (+2,9%), сушеная, копченая или соленая рыба (+17,9%), консервированная или переработанная рыба и морепродукты (+8,8%), молоко (+3,1%), чай (+12,1%), йогурт (+4,2%) и безалкогольные напитки (+7,9%).

С другой стороны, подорожали свежие овощи (-2,1%), оливковое масло (-8,9%), картофель (-6,1%), мука и другие крупы (-3,2%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 2,1%. На табачные изделия цены выросли в среднем на 9,4 % за год. Цены на алкогольные напитки, напротив, снизились на 1,8 %, в основном за счет удешевления крепких спиртных напитков и пива.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год вырос на 6,2 %. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+14,2 %). Дороже стали услуги по управлению домом (+7,8%), отопление (+2%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+10,6%), аренда (+6,6%), водоснабжение (+6,7%), канализация (+8,9%), вывоз мусора (+5,1%) и природный газ (+2,2%). Твердое топливо подешевело (-2,3%).

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 3,7 %. За год подорожали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги лабораторий медицинских анализов и радиологических центров.

На товары и услуги, связанные с транспортом, цены за год выросли на 2,2%, в основном за счет роста цен на топливо (+2,5%), в том числе на дизельное топливо на 3,5%, на бензин на 9,6%, при этом средний уровень цен на бензин остался неизменным. Прочие услуги для личного автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, а также пассажирские авиаперевозки за год выросли. Подержанные автомобили подешевели.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за год вырос на 5,4 %. Подорожали услуги общественного питания, в том числе рестораны и кафе (+4,9%), столовые (+6,2%) и фастфуд (+8,2%). Цены выросли на гостиничные услуги (+2,7%).

В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на телекоммуникационные услуги, одежду, телевизионную подписку, дошкольное образование, высшее образование, услуги домов престарелых, услуги для отдыха и спорта, ювелирные изделия. Подешевели товары личной гигиены и красоты, цветы и автострахование.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Важно 18:00

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать