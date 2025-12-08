В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос в ноябре на 3,7%.

Наиболее значительное влияние на изменение уровня цен в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем 2025 года оказали товары и услуги, связанные с транспортом (-0,2 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (-0,1 процентного пункта), а также различные товары и услуги (+0,1 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5% за месяц.

Наиболее существенное влияние на снижение среднего уровня цен в соответствующей группе в течение месяца из-за акций оказал кофе (-2,3%), за ним следует снижение цен на свежие фрукты (-3%). Подешевели сыр и творог (-2,5%), фруктовые и овощные соки (-6,8%), молоко (-2,8%), мясо птицы (-1,6%), сушеное, соленое или копченое мясо (-1%), мороженое (-4%), молочные продукты (-1,5%), шоколад (-1,5%), сухие завтраки (-6%) и масло (-2%) промоакций. Также снизились цены на картофель (-5,6%) и свинину (-1%).

При этом цены выросли на свежие овощи (+9,4%) и сушеную, копченую или соленую рыбу (+6,3%). Из-за закрытия акций подорожали макаронные изделия (+2,9%) и хлеб (+0,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц снизился на 0,5%. Цены на алкогольные напитки снизились на 0,8 % за счет снижения цен на пиво и крепкие напитки, в то время как вино подорожало. Цены на табачные изделия выросли в среднем на 0,1 % за месяц.

В группе здравоохранения средний уровень цен за месяц вырос на 0,5%. Наиболее значительное влияние на рост цен в группе оказали фармацевтические продукты (+0,8%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 1,2 %, в основном за счет снижения цен на пассажирские авиаперевозки. Топливо подорожало на 0,6%, в том числе дизельное топливо на 0,9%, бензин на 0,7% и автогаз на 1,4%.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры снизились за месяц на 0,6%. Наибольший вклад в снижение цен комплексные услуги досуга, художественная литература и цветы.

В группе разных товаров и услуг цены за месяц выросли на 2%. Подорожали средства личной гигиены и красоты, плата за содержание пожилых людей в домах престарелых.

В других группах потребления наиболее значительное снижение цен за месяц произошло на гостиничные услуги, природный газ, отопление и обувь. Подорожали электроэнергия, одежда и средства для чистки и ухода за домом.

Наибольшее влияние на средние потребительские цены в ноябре 2025 года по сравнению с ноябрем 2024 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1,4 процентного пункта), в основном за счет роста цен на кофе, мясо птицы, яйца, шоколад, кондитерские изделия, вяленое, соленое или копченое мясо, говядину и хлеб. Значительное влияние также оказали товары и услуги, связанные с жильем (+1,1 процентного пункта), и товары и услуги, связанные с транспортом (+0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 5,2 %.

Наиболее значительный вклад в рост средних цен в этой группе за год внес кофе (+34,2 %). Рост цен был зафиксирован на мясо птицы (+15,5%), яйца (+19,6%), шоколад (+17,2%), кондитерские изделия (+4,7%), сушеное, соленое или копченое мясо (+2,5%), говядину (+26,6%) и хлеб (+2%). Также подорожали свежие фрукты (+2,9%), сушеная, копченая или соленая рыба (+17,9%), консервированная или переработанная рыба и морепродукты (+8,8%), молоко (+3,1%), чай (+12,1%), йогурт (+4,2%) и безалкогольные напитки (+7,9%).

С другой стороны, подорожали свежие овощи (-2,1%), оливковое масло (-8,9%), картофель (-6,1%), мука и другие крупы (-3,2%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 2,1%. На табачные изделия цены выросли в среднем на 9,4 % за год. Цены на алкогольные напитки, напротив, снизились на 1,8 %, в основном за счет удешевления крепких спиртных напитков и пива.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год вырос на 6,2 %. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+14,2 %). Дороже стали услуги по управлению домом (+7,8%), отопление (+2%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+10,6%), аренда (+6,6%), водоснабжение (+6,7%), канализация (+8,9%), вывоз мусора (+5,1%) и природный газ (+2,2%). Твердое топливо подешевело (-2,3%).

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 3,7 %. За год подорожали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги лабораторий медицинских анализов и радиологических центров.

На товары и услуги, связанные с транспортом, цены за год выросли на 2,2%, в основном за счет роста цен на топливо (+2,5%), в том числе на дизельное топливо на 3,5%, на бензин на 9,6%, при этом средний уровень цен на бензин остался неизменным. Прочие услуги для личного автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, а также пассажирские авиаперевозки за год выросли. Подержанные автомобили подешевели.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за год вырос на 5,4 %. Подорожали услуги общественного питания, в том числе рестораны и кафе (+4,9%), столовые (+6,2%) и фастфуд (+8,2%). Цены выросли на гостиничные услуги (+2,7%).

В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на телекоммуникационные услуги, одежду, телевизионную подписку, дошкольное образование, высшее образование, услуги домов престарелых, услуги для отдыха и спорта, ювелирные изделия. Подешевели товары личной гигиены и красоты, цветы и автострахование.