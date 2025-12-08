Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мстя? Принадлежащая Илону Маску соцсеть Х удалила рекламный аккаунт Еврокомиссии

8 декабря, 2025

Мир 0 комментариев

После крупного штрафа со стороны Европейской комиссии американская платформа микроблогов X лишила исполнительное ведомство Евросоюза возможности размещать на ней рекламу. Соответствующий аккаунт Еврокомиссии был удален, сообщил в понедельник, 8 декабря, директор по продуктам соцсети Илона Маска Никита Бир.

По его утверждению, Еврокомиссия в своем аккаунте нарушила правила соцсети, чтобы повысить рейтинг своего сообщения о 120-миллионном штрафе в отношении X. Размещение ссылки с целью "искусственно увеличить ее охват" вводит пользователей в заблуждение, "заставляя их думать, что это видео", написал Бир. 

К своему посту о том, что Х будет оштрафован за несоответствие европейскому закону "О цифровых услугах" (Digital Services Act, DSA), Европейская комиссия прикрепила видеоролик, при нажатии на который пользователь автоматически переадресовывался на страницу с пресс-релизом на соответствующую тему на сайте Еврокомиссии. Удаление рекламного аккаунта лишает Еврокомиссию возможность увеличивать охват публикаций путем оплаченного показа их большему числу пользователей.

Штраф Еврокомиссии для X

Несколько дней назад ЕС впервые наложил штраф на американскую технологическую компанию в рамках закона о цифровых услугах, наказав X за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов. "Наша цель - обеспечить соблюдение нашего цифрового законодательства", - подчеркнула вице-председательница Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета и безопасности Хенна Вирккунен.

Европейское ведомство указало, что Х разрабатывает и использует свой интерфейс для верифицированных аккаунтов с "синей галочкой" некорректным образом, в результате чего пользователи могут усомниться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента. Кроме того, по данным ЕК, сервис микроблогов не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступа к данным общего пользования.

Еврокомиссия дала X 60 дней для принятия мер по исправлению нарушений, касающихся "синей галочки" и 90 дней - на решение вопросов прозрачности рекламы и предоставления доступа к данным. Комментируя это решение, Илон Маск назвал его "чушью" и призвал "упразднить" Европейский Союз.

 Конфликт Еврокомиссии и платформы Маска X

Расследование в отношении X началось в 2023 году. Летом 2024 года Еврокомиссия заявила, что соцсеть нарушает ряд статей закона о цифровых услугах ЕС. В Евросоюзе ведутся и другие расследования в отношении сервиса микроблогов. Среди прочего они касаются мер, которые X принимает против распространения незаконного контента и манипулирования информацией.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Брюссель в беспочвенных нападках на американские компании. Еще до объявления решения о штрафе он написал в X, что платформу наказывают за то, что она "не занимается цензурой". Еврокомиссар Вирккунен отвергла эти обвинения, назвав штраф в отношении X соразмерным и не имеющим никакого отношения к цензуре. По ее словам, ЕС учел серьезность нарушений "с точки зрения их воздействия на пользователей и их продолжительности".

Ранее администрация президента США Дональда Трампа неоднократно критиковала цифровые законы ЕС. Глава Белого дома пригрозил ввести новые тарифы на импорт в страны, чьи законы, по его мнению, направлены на то, чтобы "навредить" американским компаниям. Несмотря на эти угрозы, ЕС всегда заявлял, что намерен добиваться соблюдения своих правил.

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

