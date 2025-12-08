Мстя? Принадлежащая Илону Маску соцсеть Х удалила рекламный аккаунт Еврокомиссии

По его утверждению, Еврокомиссия в своем аккаунте нарушила правила соцсети, чтобы повысить рейтинг своего сообщения о 120-миллионном штрафе в отношении X. Размещение ссылки с целью "искусственно увеличить ее охват" вводит пользователей в заблуждение, "заставляя их думать, что это видео", написал Бир.

К своему посту о том, что Х будет оштрафован за несоответствие европейскому закону "О цифровых услугах" (Digital Services Act, DSA), Европейская комиссия прикрепила видеоролик, при нажатии на который пользователь автоматически переадресовывался на страницу с пресс-релизом на соответствующую тему на сайте Еврокомиссии. Удаление рекламного аккаунта лишает Еврокомиссию возможность увеличивать охват публикаций путем оплаченного показа их большему числу пользователей.

Штраф Еврокомиссии для X

Несколько дней назад ЕС впервые наложил штраф на американскую технологическую компанию в рамках закона о цифровых услугах, наказав X за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов. "Наша цель - обеспечить соблюдение нашего цифрового законодательства", - подчеркнула вице-председательница Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета и безопасности Хенна Вирккунен.

Европейское ведомство указало, что Х разрабатывает и использует свой интерфейс для верифицированных аккаунтов с "синей галочкой" некорректным образом, в результате чего пользователи могут усомниться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента. Кроме того, по данным ЕК, сервис микроблогов не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступа к данным общего пользования.

Еврокомиссия дала X 60 дней для принятия мер по исправлению нарушений, касающихся "синей галочки" и 90 дней - на решение вопросов прозрачности рекламы и предоставления доступа к данным. Комментируя это решение, Илон Маск назвал его "чушью" и призвал "упразднить" Европейский Союз.

Конфликт Еврокомиссии и платформы Маска X

Расследование в отношении X началось в 2023 году. Летом 2024 года Еврокомиссия заявила, что соцсеть нарушает ряд статей закона о цифровых услугах ЕС. В Евросоюзе ведутся и другие расследования в отношении сервиса микроблогов. Среди прочего они касаются мер, которые X принимает против распространения незаконного контента и манипулирования информацией.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Брюссель в беспочвенных нападках на американские компании. Еще до объявления решения о штрафе он написал в X, что платформу наказывают за то, что она "не занимается цензурой". Еврокомиссар Вирккунен отвергла эти обвинения, назвав штраф в отношении X соразмерным и не имеющим никакого отношения к цензуре. По ее словам, ЕС учел серьезность нарушений "с точки зрения их воздействия на пользователей и их продолжительности".

Ранее администрация президента США Дональда Трампа неоднократно критиковала цифровые законы ЕС. Глава Белого дома пригрозил ввести новые тарифы на импорт в страны, чьи законы, по его мнению, направлены на то, чтобы "навредить" американским компаниям. Несмотря на эти угрозы, ЕС всегда заявлял, что намерен добиваться соблюдения своих правил.