Какая дикость! В Риге совершеннолетняя девица напала на детей в магазине

25 ноября этого года Госполиция получила вызов в одну из торговых точек, расположенных в рижском микрорайоне Межциемс, где девушка 2007 года рождения несколько раз ударила кулаком по лицу девочку 2016 года рождения. 1 декабря в Рижском Зиемельском управлении по факту произошедшего начат уголовный процесс.

К настоящему моменту выяснено, что совершеннолетняя девушка со спины подбежала к двум незнакомым ей малолетним детям и несколько раз ударила по лицу девочку 2016 года рождения. Рядом с девочкой находился мальчик младшего возраста, который успел отступить и не пострадал.

Это уже не первый случай, когда указанная совершеннолетняя девушка поступает подобным образом. В ходе следствия еще предстоит выяснить мотивы злоумышленницы.

Уголовный процесс начат по факту хулиганства, связанного с нанесением телесных повреждений потерпевшему.