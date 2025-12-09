Жуткое ДТП на дороге Лиепая-Паланга: шесть машин угодили в стадо диких свиней

Представитель полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене сообщила, что в 07.35 была получена информация о том, что на дорогу A13 выбежали кабаны и повредили несколько автомобилей. По предварительным данным, повреждены 6 машин.

В 08.32 около деревни Нормантай автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял молодой человек 1998 г.р., врезался в автомобиль дорожных служб.

По словам клайпедских пожарных, в ДТП попали автомобиль дорожной службы, легковушка и кабан. Водителя легковушки из машины извлекали пожарные-спасатели.

Представитель дорожной службы Римантас Загребаев рассказал подробности происшествия.

"На дороге A13 Клайпеда–Лиепая (14 км), в сторону Паланги, легковой автомобиль врезался в грузовую машину дорожных рабочих. Дорожных рабочих вызвала полиция, чтобы они убрали останки двух сбитых кабанов, – сказал Загребаев. – Во время работ в указанном месте дежурила полиция. В ДТП пострадали два пассажира легковушки и двое работников дорожной службы – их осмотрели врачи и увезли в больницу".