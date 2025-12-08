Сломанные двери, дыры в стенах: ночь в гостевом доме превратилась в кошмар

О неприятной ситуации в Facebook рассказали владельцы гостевого дома Laimnieki. Они возмущены не только поведением «гостей», но и тем, как на инцидент отреагировали прибывшие по вызову сотрудники полиции.

"Бронирование через Airbnb на одну ночь превратилось в кошмарный акт вандализма, который причинил ущерб на тысячи евро и поставил под угрозу безопасность моих родителей", - описала происшедшее пользователь Facebook Кристине Залиеска. "Когда гости утром 7 декабря сбежали, мы увидели ужасающую картину: выломанные и сломанные двери, дыры в стенах, разбитые раковины, поврежденное джакузи, разбитая посуда и уничтоженный инвентарь, кровати сломаны в щепки, полы затоплены и загрязнены рвотой, повсеместный преднамеренный, жестокий вандализм. И самое страшное — мой отец, пытаясь задержать виновных до приезда полиции, подвергся серьезной опасности. Убегая, эти люди на автомобиле Tesla специально повредили его машину, причинив значительные повреждения. Это уже не "беспорядок", это уголовное преступление."

Еще больше, чем разрушения, удивило поведение полиции. "Была вызвана Государственная полиция, но она отказалась фиксировать произошедшее как преступление, заявив, что это "гражданско-правовой спор". Вопрос — с каких пор вандализм, уничтоженное имущество и повреждение транспортного средства являются гражданским делом? Где безопасность людей? Где правопорядок?"