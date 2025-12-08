Успеть до Рождества: дата, до которой нужно отправить письмо Деду Морозу

На почте информируют, что 19 декабря этого года — это последний срок для отправки посылок для получения в Латвии. Что касается отправлений, пунктом назначения которых являются зарубежные страны, то сейчас наступил крайний срок для их отправки.

Чтобы внутреннее отправление достигло выбранного пункта назначения до Рождества, его необходимо сдать в пакомат, центр обслуживания клиентов, почтовое отделение Latvijas Pasts или курьеру до 19 декабря.

В случае же международных отправлений необходимо учитывать сроки доставки каждой страны, включая то, что для отправлений универсальной почтовой службы сроки доставки составляют от трех до 15 дней, а для исходящих трансграничных отправлений — от четырех до 35 дней.

Чтобы отправление попало в страны Европейского союза (ЕС) до праздников, его следует отправлять в начале декабря. Это касается и отправлений, которые отправляются в Латвию из-за рубежа.

Условия распространяются как на посылки, так и на письма.

Также Latvijas Pasts призывает до 19 декабря отправить письмо Деду Морозу в Латвии, которое следует отправлять по следующему адресу: Ziemupes pasts Rūķupe, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, Latvija, LV-3463.