Крошка сын везет отца: 10-летний мальчик за рулем попался полиции

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 19:15

7 декабря 2025 года около 01:30 в крае Цесис, в волости Райскумс, на дороге Унгури – Лиелстраупе – Браслa полицейский экипаж заметил автомобиль Volvo, который двигался неуверенно. Полицейские решили остановить машину и, включив специальные сигналы, успешно это сделали. Подойдя к водителю, они столкнулись с неожиданной ситуацией — за рулём находился 10-летний мальчик, а его отец сидел на заднем сиденье в сильном алкогольном опьянении, сообщает Государственная полиция.

У мужчины было зафиксировано 2,56 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, что серьёзно исключает возможность обеспечивать безопасность ребёнка и адекватно действовать. Мальчик вместе с родителями был доставлен домой, а в отношении отца начат административный процесс за невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком.

Согласно второй части 83-й статьи Закона о защите прав детей, взрослому лицу, которое, находясь под воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ и не будучи способным обеспечить безопасность ребёнка, соглашается присматривать за ребёнком, может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 42 единиц штрафных единиц.

Государственная полиция призывает родителей и других лиц, отвечающих за детей, осознавать свою ответственность и никогда не оставлять из без надлежащего, трезвого и ответственного присмотра. Присутствие ребёнка рядом со взрослым в состоянии опьянения или в ситуациях, где невозможно обеспечить безопасность, может привести к тяжёлым и необратимым последствиям.

Полиция и далее будет уделять особое внимание ситуациям, в которых детям может быть причинён вред или создана угроза, и призывает общество не оставаться равнодушным — если замечена ситуация, в которой ребёнку может угрожать опасность, необходимо незамедлительно звонить 112.

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

