Крошка сын везет отца: 10-летний мальчик за рулем попался полиции

У мужчины было зафиксировано 2,56 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, что серьёзно исключает возможность обеспечивать безопасность ребёнка и адекватно действовать. Мальчик вместе с родителями был доставлен домой, а в отношении отца начат административный процесс за невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком.

Согласно второй части 83-й статьи Закона о защите прав детей, взрослому лицу, которое, находясь под воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ и не будучи способным обеспечить безопасность ребёнка, соглашается присматривать за ребёнком, может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 42 единиц штрафных единиц.

Государственная полиция призывает родителей и других лиц, отвечающих за детей, осознавать свою ответственность и никогда не оставлять из без надлежащего, трезвого и ответственного присмотра. Присутствие ребёнка рядом со взрослым в состоянии опьянения или в ситуациях, где невозможно обеспечить безопасность, может привести к тяжёлым и необратимым последствиям.

Полиция и далее будет уделять особое внимание ситуациям, в которых детям может быть причинён вред или создана угроза, и призывает общество не оставаться равнодушным — если замечена ситуация, в которой ребёнку может угрожать опасность, необходимо незамедлительно звонить 112.