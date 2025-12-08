«Я не убийца!» На невиновного человека вылилась тонна злобы и оскорблений

Как сообщает издание Lrytas.lt, люди начали преследовать невиновного Бенаса Микутявичюса в социальных сетях: ему стали массово писать сообщения, полные злости, оскорблений и даже угроз.

Не выдержав давления, мужчина публично обратился к обществу на Facebook, попросив его оставить его в покое и не путать с предполагаемым убийцей.

«Последние дни во всех СМИ появляется имя Бенас Микутявичюс, которого подозревают в убийстве нескольких женщин. Я получил бесчисленное количество бессмысленных сообщений, угроз и прочего “дерьма”. Выражаю соболезнования близким убитых женщин, но хочу подчеркнуть: в этом мире возможно, что у людей бывают одинаковые имя и фамилия, но при этом они никак не связаны с произошедшим. Я не занимаюсь убийствами. Моя работа — укладка брусчатки. Прошу друзей распространить эту запись», — написал мужчина.

Несмотря на полное отсутствие связи с преступлением, он подвергается сильному психологическому давлению. Одно из полученных им сообщений звучало так: «Может, уехал в Великобританию? Где спрятался? Всё равно найдут. Лучше сдавайся — получишь меньше».

Мужчина старается сохранять спокойствие и отмечает, что сейчас он ничего не в состоянии изменить. «Что можно ответить человеку, который даже не знает, кому пишет?» — говорит он.

Как уже сообщалось, подозреваемым в убийстве двух молодых женщин 4 декабря в Каунасе является 29-летний Бенас Микутявичюс. Его задержали после нескольких дней поисков, к которым подключились и местные жители.

В момент задержания его поймали на улице и передали полиции. На некоторых фотографиях видно, что его лицо в крови. По информации полиции, такие травмы могут возникнуть при задержании, если человек сопротивляется или пытается сбежать.