«Я не убийца!» На невиновного человека вылилась тонна злобы и оскорблений

Редакция PRESS 8 декабря, 2025 19:42

Мир 0 комментариев

В ночь с пятницы на субботу полиция задержала 29-летнего Бенаса Микутявичюса, которого подозревают в убийстве двух женщин в Каунасе. Это преступление вызвало в обществе волну возмущения и ужаса, однако неожиданно трагедия затронула и совершенно другого человека — его полного тёзку, не имеющего никакого отношения к делу.

Как сообщает издание Lrytas.lt, люди начали преследовать невиновного Бенаса Микутявичюса в социальных сетях: ему стали массово писать сообщения, полные злости, оскорблений и даже угроз.

Не выдержав давления, мужчина публично обратился к обществу на Facebook, попросив его оставить его в покое и не путать с предполагаемым убийцей.

«Последние дни во всех СМИ появляется имя Бенас Микутявичюс, которого подозревают в убийстве нескольких женщин. Я получил бесчисленное количество бессмысленных сообщений, угроз и прочего “дерьма”. Выражаю соболезнования близким убитых женщин, но хочу подчеркнуть: в этом мире возможно, что у людей бывают одинаковые имя и фамилия, но при этом они никак не связаны с произошедшим. Я не занимаюсь убийствами. Моя работа — укладка брусчатки. Прошу друзей распространить эту запись», — написал мужчина.

Несмотря на полное отсутствие связи с преступлением, он подвергается сильному психологическому давлению. Одно из полученных им сообщений звучало так: «Может, уехал в Великобританию? Где спрятался? Всё равно найдут. Лучше сдавайся — получишь меньше».

Мужчина старается сохранять спокойствие и отмечает, что сейчас он ничего не в состоянии изменить. «Что можно ответить человеку, который даже не знает, кому пишет?» — говорит он.

Как уже сообщалось, подозреваемым в убийстве двух молодых женщин 4 декабря в Каунасе является 29-летний Бенас Микутявичюс. Его задержали после нескольких дней поисков, к которым подключились и местные жители.

В момент задержания его поймали на улице и передали полиции. На некоторых фотографиях видно, что его лицо в крови. По информации полиции, такие травмы могут возникнуть при задержании, если человек сопротивляется или пытается сбежать.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

